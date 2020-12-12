ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد رفض السعودية استضافته.. نقل السوبر الإسباني إلى إشبيلية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:33 م
كأس السوبر الإسباني
كأس السوبر الإسباني
Advertisements
محمد السعيد
أكد تقرير صحفي اليوم، السبت، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر نقل بطولة السوبر الإسبانية إلى مدينة إشبيلية، بعد رفض المملكة العربية استضافته بسبب فيروس كورونا.


وذكرت صحيفة "El Pais" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني أبلغ برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد بنقل بطولة السوبر الإسباني إلى إشبيلية بدلا من السعودية.


وأضافت الصحيفة أن السعودية رفضت استضافة السوبر الإسباني على أرضها هذا الموسم، بسبب صعوبة حضور الجماهير.


في سياق آخر، تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني، اليوم، السبت، نحو ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، عندما يستضيف ريال جاره أتلتيكو، في ديربي العاصمة "مدريد"، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

 
ويتصدر الأتلتي جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي المركز الرابع، برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.


ويقدم الروخي بلانكوس أداء جيدا في الليجا هذا الموسم، مستغلًا تراجع مستوى ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى أنه يمتلك فعليا خط هجوم كاسح، وصاحب أقوى خط دفاع في الدوري.


ولعب أتلتيكو 10 مباريات حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين فقط، ولم يتلق أي هزيمة، كما سجل 21 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم، بفارق هدف عن ريال سوسيداد متصدر القائمة، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.


في المقابل، يمر ريال مدريد بمستوى متذبذب في الليجا، حيث حقق 6 انتصارات فقط، خلال 11 مباراة، وتعادل مرتين، وتلقى 3 هزائم.


لكن الفريق الملكي يدخل المباراة بمعنويات عالية، بعدما حقق انتصارين مهمين الأسبوع الماضي، على حساب إشبيلية في الليجا بنتيجة 1-0، وأمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر المجموعة الثانية، ويصعد إلى دور الـ16.


ويسعى ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو، لمواصلة تفوقه واستكمال سلسلة اللا هزيمة في الليجا، حيث لم يخسر الميرينجي أي ديربي في الدوري الإسباني، منذ منافسات الدور الثاني من موسم 2015-2016.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام فياريال

ديربي مدريدي خارج التوقعات بين ريال وأتلتيكو في الليجا

موعد وتشكيل مباراة ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد بالليجا

ترشيحاتنا

5 طرق لزيادة معاشك بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

تعاطف معهما ملايين المصريين.. القصة الكاملة لعم أحمد بائع المناديل وابنته ملك

القومي للبحوث الفلكية يوضح حقيقة تعرض مصر لزلزال صباح اليوم

الصحة العالمية: نحتاج إلى 4.3 مليار دولار لشراء اللقاحات لأكثر البلدان احتياجًا في العالم

انتي هتكبريني؟! ممثل يحرج مذيعة دي إم سي على الهواء

مباريات الدوري المصري اليوم.. بيراميدز يواجه الاتحاد.. والظهور الأول للبنك الأهلي

Advertisements

معارا لأحد الأندية الصاعدة.. إصابة لاعب أهلاوي جديد بفيروس كورونا

عودة الجنرال.. تفاصيل برنامج مدحت شلبي الجديد

من أجل عيون الأهلي والزمالك.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن موعد الميركاتو الشتوي

ميدو لـ جمهور الزمالك.. لو شوفت الخطيب كل يوم هروح أتصور معاه.. شاهد

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة وادي دجلة

الخطيب في حوار مع يعقوب السعدي: موسيماني نافس 3 مدربين على قيادة الأهلي.. حزنت على الراحلين.. تعرضنا لضغوطات بفعل فاعل.. وسجدت عقب التتويج بدوري الأبطال

إعلامية كويتية تعلق على هجوم البعض على ميدو بسبب صورته مع الخطيب

عاش مولانا وبطيخ مولانا.. رسالة غامضة من إبراهيم سعيد لجمهوره

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في انطلاقة الدوري

غائب عن التدريبات منذ أسبوعين.. الغموض يحيط بمصير أجايي في الأهلي بعد إصابته في مباراة القرن

خالد بيومي في حوار لـ صدى البلد: أزمة الزمالك لن تنتهي.. هدفا أفشة وشيكابالا يستحقان جائزة بوشكاش.. وسيراميكا كليوباترا الأٌقرب لهذه الجائزة

فضلا الانتماء على المال.. بن شرقي: أنا مش خاين عشان أسيب الزمالك.. ومعلول: الأهلي نعمة كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد على السجادة الحمراء

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع تكرم النائب محمد أبو العينين

تعرف على مواصفات وأسعار جلوري 330S موديل 2021.. صور