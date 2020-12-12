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فن

القومي للسينما يوثق تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء بفيلم تسجيلي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بناء علي توجيهات معالي وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" بتوثيق حياة الشهداء وإبراز دورهم البطولي للدفاع عن الوطن وتدعيم فكر الأجيال القادمة بأهمية دور هؤلاء الأبطال، يعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" عن البدء في تصوير الفيلم التسجيلى "ظل الشهيد" للمخرج "عاطف شكري" .

وتتناول أحداث الفيلم  كتاب "حكايات الولاد والارض" للكاتب "محمد نبيل" والذي يروي حكاية 18 شهيد من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد قوي الإرهاب والتطرف المتربصة بالوطن. 

كما يلقي الفيلم الضوء علي لحظات تكريم السيد رئيس الجمهورية" عبد الفتاح السيسي" لأسر الشهداء و ذويهم ، و مدي تأثير تلك اللحظات في حياة أبناء الشهداء الذين شعروا بالفخر بذلك التكريم و مدي تعظيم الدولة متمثلة في رئيسها لهم ، حيث تمني الكثير منهم بعد هذا التكريم أن ينولوا هذا الشرف مثل أبائهم. 

ويعد  فيلم "ظل الشهيد " هو محاولة لتوثيق حكايات هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه وإستقراره. 

كما يقوم  بالإقتراب من بعض الجوانب الإنسانية والوطنية في حياة  هؤلاء الأبطال وكيف انهم عاشوا يدافعون عن أمن الوطن ونالوا في النهاية أعظم وسام وأعز لقب وهو الشهيد وكيف ان أسرهم من أمهات وزوجات وابناء فخورون بهم وأن التضحية في سبيل الوطن هي أسمي الغايات. 

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما تحت إشراف المونتيره "منار حسني" مدير عام الإنتاج بالمركز و يشارك بالفيلم مديرا التصوير "مصطفى نبيل" و "بسام إبراهيم" و مهندس صوت "عمرو عصام" آرت ديريكتور "هبه عزام" مديرا الانتاج "جيهان ابراهيم" و "احمد رفاعي".

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