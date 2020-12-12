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بداية النهاية| عضو العليا للفيروسات: اللقاح الصيني يعطى مناعة ضد كورونا 85%

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور اشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بالتعليم العالى، أن ظهور اللقاحات حول العالم ووصول اللقاحات إلى مصر يعنى بداية النهاية لجائحة كورونا وأن هذا الوباء فى طريقه إلى أن يصبح فيروس عادي مثل الانفلونزا بعدما ظهر في بدايته شرسا ولكن الان أصبح فيروس عادي.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث مصر" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن اللقاح الصيني يحفز مناعة الجسم لخلق اجسام مضادة ضد الفيروس ويساعده فى افراز أجسام مضادة ويعطي الشخص مناعة، مضيفا: "التطعيم الصيني اللي عندنا يعطى مناعة 85%".

وتابع: "اللقاح الصيني  يعنى انه لو أصيب أي شخص بكورونا بعد اللقاح ستكون اعراضه خفيفة ولن يتعرض لأعراض شديدة"، لافتا إلى أن الفارق بين كل اللقاحات التكنولوجيا وطرق التخزين والتصنيع ثم النقل.
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