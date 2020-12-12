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حوادث

إصابة خمسة أشخاص بينهم 4 سيدات في مشاجرة بالأسلحة في بني سويف

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:07 م
مشاجرة
مشاجرة
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محمد عبدالحليم
أصيب خمسة أشخاص بينهم 4 سيدات، مساء اليوم السبت، إثر مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية "خرطوش" في ملاحية حسن سليم، نقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بني سويف النموذجي المصابين وهم: نجلاء عيد عبد العظيم ٢٣ سنة، مصابه بطلق خرطوش في القدم روان محمد تهامي ١٨ سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر.

بينما وصل المستشفى، جمال تهامي بكري ٦٢ سنة، مصاب بطلق خرطوش في أنحاء الجسم، ونجلته نورا جمال تهامي ١٧ سنة، مصابة بطلق خرطوش في جميع أنحاء الجسم وهديه عبد العاطي ٥٠ سنة، مصابة بطلق خرطوش في جميع أنحاء الجسم.

احتجز المصابين داخل المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.


من جانب اخر  نفذت  مديرية تموين بني سويف حملة رقابية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية ، على الأسواق و المنشآت التجارية و محلات بيع الميبدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية ،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين . 

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية (160 علية باكو هيبوفيت،ميجاكو، دايجسيت،و19 عبوة لترات فيتامينات )، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لمشآت تجارية لعدم حمل شهادات صحية ، و3 محاضر لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد. 
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