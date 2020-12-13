موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس"1" مباراة الأهلي ومصر المقاصة .

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الأسبوع الأولي من بطولة الدوي المصري والتي تقام اليوم الأحد، والحكم محمود ناجي لمباراة المصري والإسماعيلي.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي وي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الأهلي



محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.





وشهدت القائمة غياب بعض العناصر الاساسية من بينها النيجيرى جونيور أجاى الذى يخضع لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة بالاضافة الى مروان محسن، ووليد سليمان.