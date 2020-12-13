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تعليم

24 طالباً يتقدمون للترشح بانتخابات كلية العلوم بعين شمس

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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باسنتي ناجي

قال الدكتور "محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن الكلية استقبلت 24 طالباً فقط لسحب بطاقات الترشح الإنتخابي يوم الاربعاء الماضي وذلك في ظل تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بينهم

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وأوضح "رجاء " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد" أن اليوم سيتم إعلان قوائم الترشيح المبدئية علي أن يبدأ الطعن في القوائم غدًا الاثنين الموافق 14 ديسمبر وتبدأ الدعاية الإنتخابية والانتخاب للطلاب يوم الأربعاء المقبل حتي تنتهي تلك العملية قبل بداية الإمتحانات العملية بالكلية ، مؤكدًا علي تجاوب الطلاب مع العملية الإنتخابية رغم تلك الظروف التي نمر بها.

وأكد عميد علوم عين شمس علي أن الكلية شكلت لجنة يرأسها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب واثنان من أعضاء هئية التدريس واثنان من الطلبة خارج الإتحاد الطلابي ومحامي الكلية لضمان صدور النتائج دون اى غش وعدم التشكيك في اصحية اللجنة ،لافتًا الى أنه تم إختيار الطلاب حسب تتطابق الشروط المطلوبة والواجب توافرها بالطالب المتقدم. 

وسبق أن أشار الدكتور محمد رجاء إلى أن كلية العلوم هي أولى الكليات التي تستعد لاستقبال للموجة الثانية من فيروس كورونا، بالاستعدادت اللازمة من رفع المقررات الدراسية وبنوك الأسئلة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية وتجهيز امتحانات الفصل الدراسي بنظام الاختبار الإلكتروني.

وأوضح رجاء لـ "صدى البلد" أن الكلية تستعد لامتحانات الجزء الثاني من الميدتيرم في غضون الأسبوع المقبل، باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تتمثل في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة بأجهزة الكواشف الحرارية والتعقيم المستمر لقاعات التدريس.

  ونوه إلى أن الكلية تعمل بنظام العزل الصحي لورق الاختبارات بعد كل مادة، لضمان سلامة الورق والحفاظ على المصححين ضد أى عدوى

 

 

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