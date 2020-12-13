لطلاب أولى ثانوي.. خطوات الحصول على أكواد الامتحانات الإلكترونية التجريبية

أعلن مركز التطوير التكنولوجي بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، طريقة الحصول على أكواد الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي.
وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :
- ادخل على الرابط التالي
- اضغط على تسجيل الدخول
- ادخل البريد المدرسي الموحد للطالب
- اضغط على تسجيل الدخول
- اكتب كلمة المرور
- اضغط على sign in
-ادخل على ايقونة (اضغط هنا للحصول على اكواد الاختبارات)
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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موافقتها على قبول الإهداء المقدم من الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم شريحة إنترنت لطلاب الصف الأول الثانوي بدون مقابل لتشغيل الإنترنت على تابلت التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم : يتم تسليم الشريحة للطلاب بعد تقديم المستندات التالية : صورة شهادة الرقم القومي ، صورة بطاقة ولي الامر والتوقيع على إقرار الاستلام
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت منذ أيام عن موافقتها أيضًا على موافقة السلطة المختصة على قبول الاهداء المقدم أيضا من شركة اورانج مصر للاتصالات لتقديم شريحة انترنت لطلاب الصف الأول الثانوي بدون مقابل.
يأتي ذلك في إطار ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تطوير منظومة التعليم الجديدة ودمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ونظرا لقيام وزارة التربية والتعليم بصرف اجهزة تابلت لطلاب الصف الاول الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021.
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، توضيحا جديدا بشأن شرائح تابلت اولى ثانوي التي تقرر توزيعها على الطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 .
قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : شرائح شركة أورانچ المتاحة لطلاب الصف الاول الثانوي ، لا يشترط للحصول عليها شراء أى خط آخر .
وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه الشرائح تقدم لطلاب اولى ثانوي بشكل مجاني ، لكن يتم فقط دفع ١٠ جنيهات لتشغيل الشريحة ثم ٥ جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة ١٠٠٠ ميجابايت.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لا توجد اشتراطات أو تكاليف أخرى يجب على طلاب أولى ثانوي دفعها في هذا الشأن نهائيا.
وقال وزير التربية والتعليم : تحاول الوزارة إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب.
وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب انتهاء جميع طلاب الصف الاول والثاني الثانوي من تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكترونية ، ويجب استخدام الطلاب للتابلت أثناء أداء الامتحان التدريبي والتواصل مع الدعم الفني لشركة سامسونج لحل جميع المشكلات .
وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، يمكن للطلاب الدخول خلال الفترات المحددة للامتحان التدريبي وليس الساعات الأولى فقط ، حيث إنه لا يحتسب زمن الامتحان إلا بعد بدء الطالب الامتحان ، مع العلم أن زمن الامتحان يبدأ من بداية الطالب للامتحان فقط ويمكن للطالب البدء خلال التوقيتات المتاح الدخول فيها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ، يجب مراجعة والتأكيد على الطلاب بتحديث اجهزة التابلت ، ويجب دخول الطالب على البريد الالكتروني (الحساب الموحد) باستخدام برنامج اوتلوك المتاح على جهاز التابلت ، ويجب التأكيد على الدخول على المنصة الخاصة بالامتحانات باستخدام الايقونة المخصصة لذلك.
وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم : إنه سيتم اتاحة كلمة المرور واسم المستخدم لطلاب اولى ثانوي اعتبارا من يوم السبت 12 ديسمبر 2020 من خلال البريد الالكتروني للطالب أو الموقع الالكتروني المخصص لذلك على أن يتم التأكد من تنفيذ كافة التعليمات من خلال المختصين بالتطوير التكنولوجي تحت إشراف مديري المديريات التعليمية.
ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من 15 ديسمبر 2020 حتى 30 ديسمبر 2020 ، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.
وستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.
وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.
وأضافت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.
وقالت الوزارة : سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.
وبالنسبة لجدول الامتحانات التجريبية لطلاب اولى ثانوي فهو كالتالي :
الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)
الاربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)
الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)
السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)
الاحد 30 ديسمبر 2020 :التاريخ (ساعة و نصف) - والكيمياء (ساعة ونصف)
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