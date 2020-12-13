لطلاب أولى ثانوي.. خطوات الحصول على أكواد الامتحانات الإلكترونية التجريبية

وقال وزير التربية والتعليم : تحاول الوزارة إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب انتهاء جميع طلاب الصف الاول والثاني الثانوي من تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكترونية ، ويجب استخدام الطلاب للتابلت أثناء أداء الامتحان التدريبي والتواصل مع الدعم الفني لشركة سامسونج لحل جميع المشكلات .









وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، يمكن للطلاب الدخول خلال الفترات المحددة للامتحان التدريبي وليس الساعات الأولى فقط ، حيث إنه لا يحتسب زمن الامتحان إلا بعد بدء الطالب الامتحان ، مع العلم أن زمن الامتحان يبدأ من بداية الطالب للامتحان فقط ويمكن للطالب البدء خلال التوقيتات المتاح الدخول فيها.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ، يجب مراجعة والتأكيد على الطلاب بتحديث اجهزة التابلت ، ويجب دخول الطالب على البريد الالكتروني (الحساب الموحد) باستخدام برنامج اوتلوك المتاح على جهاز التابلت ، ويجب التأكيد على الدخول على المنصة الخاصة بالامتحانات باستخدام الايقونة المخصصة لذلك.









وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم : إنه سيتم اتاحة كلمة المرور واسم المستخدم لطلاب اولى ثانوي اعتبارا من يوم السبت 12 ديسمبر 2020 من خلال البريد الالكتروني للطالب أو الموقع الالكتروني المخصص لذلك على أن يتم التأكد من تنفيذ كافة التعليمات من خلال المختصين بالتطوير التكنولوجي تحت إشراف مديري المديريات التعليمية.







