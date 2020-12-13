شاهد.. الداخلية تقدم تسهيلات للمواطنين والحالات الإنسانية بالجوازات

واصلت واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

















وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على جميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.









ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.