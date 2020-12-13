وزير السياحة والآثار: لجنتان للفعاليات الداخلية والترويج الخارجى بعضوية متطوعين

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن رعاية المؤتمرات المحلية والدولية حاليا لها شروط تتم بعد المناقشة لتوضع بعدها القرارات بعد المناقشة.









وأكد العنانى في تصريحات صحفية، أن قرر عمل لجنتين لجنة الفعاليات الداخلية ولجنة الترويج والفعاليات الخارجية تعرض عليهم أى فعاليات للبت فيها مشيرا إلى أن أعضاءها 10 متنوعين من بعض الجهات منها كلية السياحة وآخرين من الغرف السياحية وهيئة تنشيط السياحة والوزارة و خبراء تسويق وجميعهم متطوعون.





وأوضح أن جميع أعضاء اللجنتين "الفعاليات الداخلية ولجنة الترويج والفعاليات الخارجية"، يعملون على الخروج بأفضل وأقوى الفعاليات التي تضيف للقطاع السياحي، مشيرا إلى أن بعد المناقشات حول الفعالية المعروضة لا يصدرون قرار بل يعرض على مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة للبت فيه بعد وتوصيتهم، يعقبها الموافقة أو الرفض من قبل مجلس إدارة هيئة التنشيط.





واستكمل حديثة قائلا: وهنا تعد نقطة نظام واليوم أصبح وجود لجنة دائمة للبت في الفعاليات، مشددا أن مجلس إدارة هيئة التنشيط لديهم خبرات، مؤكدا أن اللجنتين في غاية الأهمية، وما يصدر عنهم من توصيات ليس برأي شخصي.





جدير بالذكر أنه تم تأسيس تسع لجان مشتركة للتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية لتوحيد الجهود لوضع وتنفيذ خطط التسويق والترويج المختلفة في الأسواق الرئيسية والواعدة.





كما تم مناقشة خطة تسويق ليتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص على وسائل التواصل الترويجية المختلفة المرئية والمسموعة والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وطرح مبادرات مختلفة لتسهيل الانتقال إلى المقاصد السياحية.

ويجري تبادل الآراء المختلفة حول المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والفنادق وتباحث الطرق المختلفة لتوحيد الجهود لتنشيط حركة السياحة داخليا وخارجيا.



