رئيس الشيوخ يستقبل وزير التنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمكتبه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





ويأتي اللقاء في إطار التهنئة بتوليه منصبه كرئيس لمجلس الشيوخ.





كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد ألقى كلمة أمس في الجلسة العامة للبرلمان العربي، والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي.

وأكد عبد الرازق، أن البرلمان العربي أحد أهم روافد الدبلوماسية البرلمانية العربية، التي ما أحوج الأمة اليها في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تمر بها، لافتا إلى أن نجم الدبلوماسية البرلمانية بزغ بعد الحرب العالمية الأولى، وشاع استخدامها وحققت لكثير من الدول ما لم تحققه الدبلوماسية الرسمية، نظرا لمرونتها وتحررها من قيود الدبلوماسية الرسمية.





وقال رئيس مجلس الشيوخ: لبيت الدعوة للحضور لتوقيع بروتوكول التعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لما لمسته في قراءتي لمشروعه من أنه يمنهج للممارسة في إطار مؤسسي مكتوب له قواعده الحاكمة، وقد حدد أهدافها السامية التي يصبو اليها، ويتوق لتحقيقها كل عربي.





وأوضح أن أهم الأهداف تتمثل في تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية تجاه القضايا العربية الهامة، والترويج لها في جميع المحافل البرلمانية الدولية، والمحافظة على لحمة الشعب العربي، وتضميد جراحه التي أحدثها إرهاب اسود مأجور، وخلفتها نزاعات وحروب مدمرة للعباد والبلاد حركتها ووجهتها قوى أجنبية، وجماعات كارهة لهذا الشعب ومعادية لوحدته.





وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية العربية التي يتبناها البرلمان العربي، ستؤتي ثمارها المرجوة جنبا إلى جنب دون تقاطع ولا تعارض مع الدبلوماسيات الرسمية للدول العربية التي نأمل جميعا توافقها وتوحدها تحت مظلة الجامعة العربية.





وأشار عبد الرازق، إلى أن بروتوكول التعاون بين مجلس الشيوخ المصرى والبرلمان العربي، يرتكز على القيم والمبادئ المشتركة المستندة على مبادئ الشورى والديمقراطية، والحرية، والاخاء، والمساواة، والعدالة، وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما يحقق مصالح الشعب المصري وباقي إخوانه من الشعب العربي من خلال التعاون المشترك، وفق الآليات التي استحدثها البروتوكول للاستفادة القصوى من خبرات الطرفين في مجال التدريب البرلماني والمشاركة في المؤتمرات والندوات البرلمانية التي ينظمها كل طرف والاستعانة بخبرائه، وتبنى البحوث المشتركة وغير ذلك من آليات حددها.





وتمنى في ختام كلمته للبرلمان العربي التوفيق في رسالته السامية وأن تنطلقوا به إلى آفاق أبرح فى المحافل البرلمانية الخارجية، متحررين من الإنهاك في المطالب المحلية أو التجاذبات الآنية، ساعين إلى أن تحققوا لأمتكم آفاق مستقبلية، أبعد مدى وأعظم فائدة.