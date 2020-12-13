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تعليم

بأخلاقنا نصنع الفرق.. انطلاق فعاليات مبادرة مهذبون بـ طنطا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن تنفيذ قافلة الإرشاد النفسي بعنوان "مهذبون" تحت شعار "بأخلاقنا نصنع الفرق"، والتي تهدف إلى ترسيخ مجموعة من القيم الهادفة، مثل الاحترام والرحمة والتواصل والايثار والاتقان والتعاون والصدق والمثابرة والإبداع، وربطها جميعًا بالولاء والانتماء، ويتم ذلك من خلال عمل فرق الدعم النفسي داخل الإدارات وتبادل الزيارات والفرق بين  الادارات التعليمية المختلفة لتقديم برنامج يتكون من مجموعة الجلسات الإرشادية النفسية التي تربط القيم المختلفة بالمجتمع.


جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وبناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ورعاية ناصر حسن، وكيل وزارة  التربية والتعليم بالغربية، وإشراف د. السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ التوجيه العام للتربية النفسية.

كما تم تنفيذ فعاليات للمبادرة بإدارة غرب طنطا، داخل مدرسة أم المؤمنين الثانوية، لتنمية الإبداع من خلال تعليم التفكير واستخدام كورت فور لنصل مع أبنائنا لحلول ابداعية لبعض المشكلات وهي العنف والإدمان وكورونا، وتحديات الجيل الرابع والجيل الخامس والتطرف، لتغيير بعض العادات والتقاليد.

حضر فعاليات اليوم لمبادرة "مهذبون" د. السيد العراقي، مدير عام الشئون المتنفيذية، ومرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، ود. سحر جزر، موجه عام التربية النفسية بالمديرية.
بأخلاقنا نصنع الفرق.. انطلاق فعاليات مبادرة مهذبون بـ طنطا
بأخلاقنا نصنع الفرق.. انطلاق فعاليات مبادرة مهذبون بـ طنطا
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