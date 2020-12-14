تطوير قطاعات المحافظة.. بني سويف: حولنا محنة كورونا إلى منحة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الاستراتيجية العامة للمحافظة التي تم إطلاقها مستمدة في الأصل من استراتيجية الدولة المصرية 2030، معقبا "يتم تطبيق استراتيجية مصر 2030 بشكل أصغر في المحافظة لمدة 10 سنوات".





وأكمل "غنيم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "بني سويف تتميز عن غيرها بأنها تدرك طريقها خلال الـ 10 سنوات القادمة"، موضحا "استغللنا فترة كورونا وحولناها من محنة إلى منحة".





وتابع: المحافظة كانت تواجه كورونا وفي نفس الوقت تقوم بإعادة دراسة المحافظة، وبالفعل تم استمداد 6 قطاعات، معقبا هذه القطاعات ستكون من أهم القطاعات الأعوام القادمة.





واسترسل القطاعات تضم السياحة والنقل والتجارة وقطاع الاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات ستشكل الاستراتيجية التنموية للمحافظة خلال الأعوام القادمة.





ولفت إلى أنه يتم إعداد مجموعة من الشباب، ومجلس استشاري للمساعدة في تطبيق استراتيجية محافظة بني سويف، معقبا: وضعنا الخطوط العريضة وعدد من البرامج الخاصة بالاستراتيجية وسيظهر تأثير الاستراتيجية خلال الأعوام القادمة.