وزير التعليم: لم نحسم موقف التشعيب لدفعة العام القادم بالثانوية العامة حتى الآن

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استفسارات متكررة بشأن نظام التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة لطلاب الثانوية العامة العام القادم 2021/ 2022.

وحرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الإجابة عن هذا الاستفسار عبر جروب اتحاد معلمي المنيا: "لم نقرر هذا بعد".

وكان دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، جميع طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، والذين يبحثون عن مصادر تعليمية مجانية موثوق فيها للتعلم، إلى الدخول على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي" عبر تطبيق واتساب، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول إلى منصة إدارة التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصري من خلال الضغط هنا





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه طلاب الثانوية العامة 2021 سيجدون على منصة إدارة التعلم كل المحتوى التفاعلي لجميع المواد وبثلاث لغات.





الاستفادة من المواد التعليمية المتاحة على منصة ذاكر التعليمية من خلال الضغط هنا وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يمكن أيضا لطلاب الثانوية العامة 2021بدون اسم مستخدم أو كلمة سر ، مؤكدًا أنه يرى أن منصة إدارة التعليم على بنك المعرفة lms.EKB.eg أكثر عمقا وتخصصا للمرحلة الثانوية فقط ، ولكنها تحتاج تفعيل الطالب على حساب بنك المعرفة او استخدام البريد الالكتروني الجديد الموحد من ميكروسوفت.



و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بداية من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، سيخوض طلاب مرحلة الثانوية العامة بالكامل الإمتحانات إلكترونيًا بطريقة التقييم الجديدة





وقالت وزارة التربية والتعليم : ستعتمد امتحانات الثانوية العامة بجميع صفوفها هذا العام على الفهم وليس الحفظ.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : أن طلاب المرحلة الثانوية ، يستطيعون الآن الفهم بالطريقة التي يفضلونها، سواء بالكلام أو الشرح المباشر أو التجارب العملية أو الصور والخرائط العقلية ، من خلال قناة مدرستنا 2 ، التي تتيح الوسائل والطرق المختلفة والمتعددة للمذاكرة التي تعتمد على الفهم وتساعد الطلاب على معرفة كيفية استخدام المصادر المختلفة لتحقيق أفضل المخرجات لعملية التعلم ومعرفة كيفية حل الاختبارات على طريقة نظام التقييم الجديد .

جدير بالذكر أنه يمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا 2 عبر التردد ١٢٢٠٦، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز ٢٧٥٠٠.



