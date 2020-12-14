مجهولون يختطفون تلميذا أثناء ذهابه إلى المدرسة بقنا

اختطف مجهولون تلميذا بالمرحلة الإبتدائية، أثناء ذهابه صباح اليوم الاثنين، إلى مدرسته فى قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت بقنا.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد قيام مجهولين باختطاف كيرلس جرجس " تلميذ بالمرحلة الإبتدائية".





تبين أن التلميذ تم اختطافه من قبل مجهولين، أثناء توجهه إلى مدرسته بقرية الحسينات، ولم تتضح ملابسات الجريمة حتى الآن.





من جانبها تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة و دوافع المتهمين وراء عملية الخطف.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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