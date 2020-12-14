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أخبار البلد

وزير الكهرباء: مصداقية الحكومة سبب رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  ، أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مستوى الخدمة للمواطنين وفتح فرص استثمارية فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وترتبط التنمية المستدامة على تعظيم الاستفادة من الطاقة.


وأضاف شاكر خلال مؤتمر الاهرام للطاقة الرابع ، أن رؤية مصر 2030 فى مقدمة دول العالم سواء الخاصة بمشروعات الطرق 
والزراعة والطاقة والمشروعات الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر استطاعت أن تحول الصعاب إلى فرص استثمارية.

وقال شاكر ، أنه تم اضافة الف 138 ميجا وات للشبكة الكهربائية حتى نهاية عام 2019 و هو ما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات المواطنين من الكهرباء ، وكذلك قطاع البترول الذى أصبح له مكانة دولية متميزة.

ويري شاكر ان مصداقية الحكومة المصرية كانت سبب رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية سواء فى قطاع الكهرباء او البترول، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية مشتركة بين قطاعى الكهرباء و البترول حتى 2035 لعمل مزيج من الطاقة يعتمد على الطاقة المتجددة لتمثل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة 42 % من إجمالى الطاقة المولدة.

وأشار الوزير إلى أن استخدام السيارات الكهربائية نوع من التحول فى مجال الطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير البنية التحتية لاستيعاب خطة الدولة للتوسع فى السيارات الكهربائي، مشيرا إلى أن الطاقة من أهم حقوق الانسان التى يجب الاهتمام بها.
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