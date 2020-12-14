تحرير 6 محاضر.. حملات مفاجئة على صيدليات المنيا

حررت مديرية الصحة بالمنيا 6 محاضر لصيدليات مخالفة ، وذلك خلال الحملات التي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من مدي صلاحيه الدواء المعروض على المواطنين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منظومة القطاع الصحي والصيدليات، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





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من جانبه، اوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه جاري تنفيذ الحملات بصفة مستمرة، مضيفا ان الحملات اسفرت عن تحرير 6 محاضر لصيدليات مخالفة ، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود صيدلي متخصص، وجود ادوية غير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى انه تم ضبط كمية من الادوية المخالفة داخل احدي العيادات الخاصة حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة





وفي سياق متصل ، تواصل محافظة المنيا فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة "، بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.





وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن تلك الفعاليات تأتي في اطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد الاحتياجات الفعلية بالقرية.





وأضاف المحافظ، أن الفعاليات تشارك في تنفيذها مديرية الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين.





وتواصل مديرية التموين تنظيم القوافل التموينية ، بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، كما تواصل مديرية التضامن الاجتماعي تقديم خدماتها عبر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات بالقرية لدعم الاسر الأكثر احتياجا بالقرية.





كما تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي موقع انهيار منزل خالي من السكان بعزبة الخشابة بحي غرب مدينة المنيا ، حيث تبين أن المنزل قديم ومكون من أربعة طوابق وخالي من السكان وصادر له قرار تنكيس وترميم من لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط .





ووجّه المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سكن من الأولى بالرعاية للأسر المتضررة من انهيار المنزل، كما وجه ، لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لمعاينة المنازل المجاورة، للتأكد من سلامتها.



