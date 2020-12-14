في عيد ميلاد محمد سعد تعرف على قصة سيارته في اللمبي 8 جيجا | فيديو وصور

"الله ينور ياسطى دوما.. بس أنا بقى مش عايزها تزحف الزحفة دي"، مشهد يعبر عن حال الكثيرون إذا حدث عطل ما بسيارتهم وذهبوا بها إلى ميكانيكي غير مؤهل لإصلاحها ومن هنا تبدأ الكوارث، إنه مشهد فيلم "اللمبي 8 جيجا".





وللعلم فاليوم هو ذكرى ميلاد الفنان محمد سعد الـ 52، فهو من مواليد 14 ديسمبر عام 1968، والذي يعشقه الملايين لما له من شعبية حققها بفعل خفة ظله و أعماله الكوميدية.





تناول فيلم اللمبي 8 جيجا قصة خيالية يتمنى البعض تحقيقها في الواقع وهي التحكم في قدرات عقل الانسان بشريحة ما مثل أجهزة الحاسوب ويتم تحميل ملفات السجل المدني بالكامل على تلك الشريحة، فيتحول حينها إلى إنسان ذو عقل خارق بمجرد إخباره عن إسمك يستدعي كل معلومة متاحة عنك منذ يوم ميلادك، وهذا ما حدث لـ "اللمبي" محمد سعد فيبدأ في إستغلال هذه الشريحة لتنقلب حياته رأساً على عقب ويتحول من محامي بسيط محط سخرية الآخرين إلى أحد أشهر المحامين في مصر يضاف إلى قائمة المليونيرات .





ولكن ذلك لم يستمر طويلًا ليحدث ما لا يحسد عليه، وكأي جهاز حاسوب يتعرض لفيروس ما قد يطيح به فهذا ما حدث للشريحة التي تتحكم في عقل "اللمبي" ليرجع مرة أخرة إلى محطة الصفر.





وجاءت أشهر مشاهد فيلم " اللمبي 8 جيجا"عندما ذهب لإصلاح سيارته العتيقة لدى الأسطى "دوما" الميكانيكي لذلك إستخدم هذا المشهد ليكون الإعلان الرسمي للفيلم، نظرًا لخفة ظله بطريقة جذبت جمهور المشاهدين للذهاب لرؤية هذا العمل في شاشات العرض السينمائي وكانت سيارة " اللمبي" هي البطل الرئيسي له و للمشاهد الأولى في هذا الفيلم.





وجذبت سيارة اللمبي المشاهدين لها بطريقة كبيرة من حيث صغر حجمها وندرة وجودها في الشوارع المصرية في وقتنا الحالي وتساءل الكثيرون عن العلامة التجارية لهذه السيارة وفي أي عام أصدرت، لهذا سوف نخبرك ببعض من المعلومات عنها في السطور التالية.





كانت السيارة من إنتاج شركة فيات الإيطالية طراز 600 D صدرت أول نسخة منها في العام 1964 لتكون بديلاً عن الطراز توبولينو الأشهر في إصدارات شركة فيات، وصنع من السيارة 600 D مليون و 562 ألف نسخة حتى توقف إنتاجها في العام 1969.





وزودت الساؤة فيات D 600 بمحرك سعة 0.8 لتر يستطيع أن يولد قوة قدرها 25 حصان، وعزم أقصى للدوران 46 نيوتن/متر، مما يمكن السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة وذلك في غضون 40 ثانية.





وإتسمت السيارة بهيكل خارجي كلاسيكي صغير الحجم بمفهوم ثنائي الأبواب، وشبكة أمامية ذات مقطع واحد يتوسطها شعار شركة فيات العريقة، وعلى جانبيها مصابيح إضاءة دائرية الشكل محاطة بهيكل معدني فضي اللون.



