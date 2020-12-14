العليا للفيروسات: إصابات موجة كورونا الثانية تتزايد ونشكر الدولة على توفير العلاج.. فيديو

وجهت الدكتورة وحيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، ال شكر للدولة على توفير علاج كورونا للمواطنين مؤكدة أن إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في التزايد بشكل كبير.





وأضافت أنور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي، أن نسبة الإصابات وصلت لمعدل 500 إصابة يوميًا ومتوسط وفيات 22 حالة يوميا.





وتابعت أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس أنه من المتوقع أنه بحلول آخر شهر يناير ستكون الجائحة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها وسيكون سقف الزيادة 140 ألف حالة.



