العليا للفيروسات: إصابات موجة كورونا الثانية تتزايد ونشكر الدولة على توفير العلاج.. فيديو

وجهت الدكتورة وحيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، الشكر للدولة على توفير علاج كورونا للمواطنين مؤكدة أن إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في التزايد بشكل كبير.
وأضافت أنور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي، أن نسبة الإصابات وصلت لمعدل 500 إصابة يوميًا ومتوسط وفيات 22 حالة يوميا.
وتابعت أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس أنه من المتوقع أنه بحلول آخر شهر يناير ستكون الجائحة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها وسيكون سقف الزيادة 140 ألف حالة.
وعملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على دعم الجهود البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية سواء التابعة لوزارة البحث العلمي أو التابعة للجامعات المصرية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث حرصت على تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين المصريين وتوفير الإمكانيات والأدوات لهم، من أجل إتاحة مُناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمي في مواجهة هذه الأزمة.
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وفي هذا السياق أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديره لكافة علماء وباحثي مصر الذين لا يبخلون بجهودهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لجهود منظومة البحث العلمي.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه من المتوقع زيادة الإصابات بكورونا خلال شهري ديسمبر ويناير، مؤكدًا أن عدد الإصابات سيقل بعد ذلك بدءًا من شهر فبراير خلال العام المقبل.
من جانبه كان قد قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لم يتم تحديد موعد لإعلان الموافقة علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يعمل عليه الباحثين المصريين، لأن الموعد مرتبط بالفحوصات التي تجرى حيث يتم إجراؤها أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه توجد العديد من دول العالم التي تعمل على اللقاح، مضيفا أننا "نزاحم دولا متقدمة كثيرة".