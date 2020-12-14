هاني رمزي وماجد المصري يقدمان واجب العزاء لـ داليا البحيري .. فيديو وصور





وكان من بين الفنانين الذين حضروا العزاء أشرف زكى وإلهام شاهين ومحمد الشقنقيرى وإيهاب فهمى. كما حضر الطيار محمد منار وزير الطيران.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري الدرامية، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

حرص الفنانان هانى رمزى وماجد المصرى على تقديم واجب العزاء فى والد الفنانة داليا البحيرى الذى وفاته المنية يوم الاربعاء الماضى بعد تعرضه لأزمة صحية، ويقام العزاء بمسجد الشربتلي في التجمع الخامس.