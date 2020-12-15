وسط جائحة كورونا.. خطر جديد يضرب شرق الولايات المتحدة

تستعد أجزاء شرق الولايات المتحدة الأمريكية، لموجة من الطقس القاسي، وسط توقعات من خبراء الأرصاد بأن تضربها عاصفة ثلجية، وخاصة مدينة نيويورك.





وذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية أن المدن الواقعة على طول الساحل الشرقي بالولايات المتحدة والمكتظة بالسكان، بما في ذلك مدينة واشنطن وبوسطن وفيلادلفيا، ستتعرض لموجة طقس سيئ للغاية.





فيما تتعرض واشنطن وأريجون، لعاصفة مع تساقط ثلوج كثيفة، وذلك مع تحركها في اتجاه شرق البلاد، حيث تلتقي مع رطوبة ساحل الخليج، ما يجعلها أكثر ثلوجا.





تأتي هذه التغييرات المناخية، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة من ناحية أخرى ارتفاع قياسي في أعداد وفيات كورونا، ما جعل الأمر يتحول إلى كارثي.





سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول أعداد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 300 ألف حالة، إلا أن الصدمة جاءت من تصريحات بعض المسئولين بأن العدد الحقيقي للضحايا يفوق هذا الرقم بكثير.



