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محافظ مطروح: نهتم بتطوير قطاعي الصحة والتعليم لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:55 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
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ريهام فيكتور
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن جامعة مطروح صرح علمي عظيم وإضافة للمحافظة، لافتا إلى أنها ما زالت قيد الإنشاء، لكن سيجرى افتتاح المبنى الرئيسي والإدارى لها قريبًا ثم يليها المبانى التعليمية.
 
وأضاف "شعيب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على الفضائية الأولى، أن الجامعة يعمل بها 11 كلية، وكان آخرها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، موضحا ان المحافظة شهدت إنشاء 18 مدرسة جديدة بإجمالي 139 فصلا تعليميا، وصيانة 27 مدرسة.
 
وأشار إلى التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، فقال نحن نخطط في العام الجديد لإنشاء مدارس جديدة، ونهتم بجناحي توفير الحياة الكريمة للإنسان وهما التعليم والصحة لكي نستثمر فيهما بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة جميعا، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي". 

وتابع محافظ مطروح، أن المحافظة ستشهد قريبًا افتتاح مستشفى السلوم، ليخدم مناطقها بالكامل والدول المجاورة بشمال أفريقيا، كما أن نسبة التنفيذ بلغت 90% في مستشفى براني على أن يجرى افتتاحه في مطلع العام المقبل.
 
وأكد أننا قمنا بتطوير مستشفى مطروح العام بدعم من المحافظة بنحو 30 مليون جنيه واشترينا بعض الأجهزة الطبية مثل جهاز الغسيل الكلوي وبالتعاون مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كما أنها كانت من أوائل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لمواجهة جائحة كورونا".
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