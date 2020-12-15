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برلمان

عبد العال يعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:56 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول ، مهنئا القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية.

وقال للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية أمامكم الكثير من الجهد لخدمة ابناء دوائركم ، قائلا "  ومن لم يحالفه الحظ فإننا جميعا ابناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس او خارجه .

وبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.

ونستعرض هذه المشروعات والاتفاقيات فيما يلى:

1- يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

2-  يصوت المجلس على  طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.
 
3- كما يصوت المجلس ايضا على طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.

4- كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.
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