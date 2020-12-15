حكم الخطبة لشخص كان مرتبطا بواحدة أخرى

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أن هذا جائز، المهم أن يكون ذو دين واخلاق ولائق لك ومن اسرة طيبة، اما مسألة انه خطب او تزوج قبل ذلك فلا شيء فيه.

حكم الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج ، أو بمعنى آخر هل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟، لعلها من المسائل التي تشغل أذهان الكثير من الشباب، خاصة في وجود مزاعم بتحريم الحب وما يرتبط به من أحداث واحتفالات، حيث إن البعض لم يحرم الحب بين الرجل والمرأة فقط وإنما حتى حرموا الاحتفال بعيد الحب وتبادل الهدايا فيه لغير الزوجين، زاعمين أنه من البدع، بما يولي أهمية كبيرة لسؤال هل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟، وعن حكم الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج .





حكم الحب بين الشاب والفتاة





حكم الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج وفيه ، أضاف أنه يجب أولًا ألا نمنع حبًا بين شاب وفتاة ولكن نلتزم بما قاله رسول الله : «لم ير للمتحابين مثل النكاح»، وهذا يعني أن في حكم الحب بين الشاب والفتاة ، فإذا أحب الشاب فتاة فينبغي أن يذهب إلى بيت والدها ويطلب خطبتها، فالحب ليس حرامًا ولكن علينا أن نكلله بالأخلاق وتتضمن الارتباط الوثيق وهو الزواج.





حكم الاحتفال بعيد الحب

نوه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الشرع لا يمنع تخصيص يوم والاحتفال فيه بـ«الحب» واعتباره مُناسبة سنوية، طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف.





وأضاف «ممدوح»، خلال إجابته عن سؤال «ما حكم تخصيص يوم للاحتفال بعيد الحب»: «كما أنه لا مانع من أن نخصص يومًا للاحتفال بالأم وإظهار مدى الحب، فكذلك لا مانع شرعًا أن نخصص يومًا في كل عام لكي يعبر كل شخص عن مشاعره تجاه الآخر»، لافتًا إلى أنه لا يشترط أن يكون هذا اليوم خاصًا بالشاب والفتاة، فقد يكون خاصًا بين الرجل وزوجته أو الرجل وأبنائه وأشقائه وأقاربه.





وتابع: «هناك آراء تنادي ببدعة أو حرمة هذه المناسبات، معللين ذلك بأنها ليس لها أصول إسلامية، بل إنها من ابتكار غير المسلمين، وهذا من باب التشبه بغير المسلمين"، مؤكدًا أنه اعتراض غير صحيح لأن التشبه لا يكون إلا بنية التشبه فعلًا.





وطالب «ممدوح» المحتفلين بهذه المناسبة بالحرص على عدم الوقوع في ما يغضب الله عز وجل أو يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي من خلال إظهار المشاعر بشكل لائق وكلمات مهذبة، أما القول إنه ليس لدينا إلا عيدان الفطر والأضحى فكلمة عيد تطلق على الشيء الذي يعود كل عام فسمي "عيد الحب" لأنه يأتي سنويًا.





هل يحق التصريح بكلمات الحب قبل الزواج

هل يحق التصريح بكلمات الحب قبل الزواج .. قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لـ الحب معانً كثيرة، ومنها قول الصديق لصديقه: إني أحبك، ومعناها التقدير والاحترام وأنه يقدر دور هذا الصديق في حياته.