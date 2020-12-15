القصاص .. إحالة أوراق متهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل أمين شرطة

قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار عبد الحي كمال الدين مازورة وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر والدكتور رؤوف رفعت راجى ، وامانة سر جمال مؤمن ومحمد جلال ، بإحالة أوراق المتهمين «عمرور رمضان عثمان حميدة ، 23 سنة عامل بمصنع الكوكا كولا المقيم بعزبة اسلام بقرية الكوم الاحمر ، وعبدالعظيم محمود عبدالعظيم ، 30 سنة حاصل على بكالوريوس ومقيم بقرية تزمنت الشرقية بمركز بنى سويف» ، الى فضيلة مفتى الديار المصرية ، وتاجيل القضية ل8 متهمون الى جلسة 12 يناير القادم. عبد الحيمازورةبإحالة أوراقالمتهمين









وكشفت المحكمة انهم جميعا تورطوا فى قتل خليفة حسن عبدالجيد امين شرطة بالأمن الوطنى واصابوا فلاح اثناء قيامهم باطلاق نار عليهم بالطريق الزراعى فى 25 اكتوبر 2015 ، خلال ركوبهم سيارة شاهين رقم 104409ملاكى وانتظارهم جميعا لهم واطلاق 22 عيارا ناريا عليهم ادى لقتل امين الشرطة واصابة الآخر.





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وكانت المحكمة وجهت الى المتهمين قيامهم بقتل خليفة حسن عبدالجيد امين شرطة بالامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار والترصد تنفيذا لغرض جماعتهم الارهابية وبيتوا النية وعقدوا العزم قتله واعدوا لذلك الغرض السلاح والذخيرة وتتعبا خطاه وقام الأخير عبدالعظيم محمود باطلاق وابل من الاعيرة النارية صوبه قاصدا ازهاق روحه وقتله ، محدثا اصابته الموجود بالصفة التشريحية الموجود فى اوراق القضية.





وأكدت تحقيقات المحكمة أنهما شرعا فى قتل سلطان عبدالعظيم سلطان 44 سنة فلاح عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأنه حال قيادته لسيارته ومن جواره القتيل اطلق المتهم الاخير اعيرة نارية لقتله غير عابى بحياة من برفقته مع علم باقى المتهمين بمرافقته فأحدث إصابته.



