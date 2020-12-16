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أخبار العالم

بايدن يختار حاكمة ميشيجان السابقة لـ منصب وزيرة الطاقة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:39 ص
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قسم الخارجي
كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، عن اختيار الرئيس المنتخب جو بايدن حاكمة ولاية ميشيجان السابقة جنيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة في إدارته.

وتعد جرانهولم 61 عاما، أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية ميشيجان، حيث تولت المنصب لفترتين من 2003 إلى 2011.

وتعرف جرانهولم باهتمامها الشديد بقضايا الطاقة، وكانت مرشحة بشدة لتولي المنصب حال فوز هيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسية السابقة.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن عن مرشحه لمنصب وزير الطاقة، إلى جانب النقل وبعض المناصب الأخرى، في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث يعمل الرئيس الأمريكي المنتخب على اختيار إدارته بحلول عيد الميلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن بايدن، قرر تعيين بيت بوتيدجدج البالغ من العمر 38 عامًا وزيرًا للنقل.
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