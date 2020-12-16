استجواب وزراء سابقين في انفجار بيروت.. ومذكرة ضبط وإحضار مرتقبة بحق دياب

يستجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، اليوم الأربعاء، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب علي زعتير، بعد اتهامهما بالإهمال في الكارثة التي خلفت دمارا واسعة بالعاصمة اللبنانية.





وبشأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من المقرر أن يتم استجوابه في قضية انفجار مرفأ بيروت يوم الجمعة، بعد أن رفض استجوابه في وقت سابق يوم الاثنين.





وبحسب "صوت بيروت" استدعى صوان رئيس أركان الجيش اللبناني السابق اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع الى إفادته بصفة شاهد.





واتصل المحقق العدلي صوان بمكتب دياب، الأسبوع الماضي، ليطلب موعدا لاستجوابه يوم الإثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.





فيما ذكرت قناة "ام تي في" أن صوان لن يتراجع بشأن توجيه اتهامات إلى حسان دياب، وكذلك الوزراء السابقين المتورطين في القضية، مشيرة إلى توجهه لإصدار مذكرة إحضار بحقهم.





وأثارت الاتهامات الموجهة لحسان دياب جدلا واسعا، وانتقادات شديدة للقاضي فادي صوان بين من يتهمه بانتقاء المتهمين وتجاوز نطاق سلطاته، وبين من يصفه بالشجاعة لملاحقة الجميع.



