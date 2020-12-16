مرسيدس تنافس تسلا بسيارة كهربائية جديدة.. فيديو

بدأت مرسيدس باختبار سيارة جديدة ، من المتوقع ان تكون منافسا لسيارات تسلا الشهيرة ، وتعتبرهذه الخطوة فرصة جديدة لدخول عالم سيارات المستقبل المتطورة الصديقة للبيئة .
ومن خلال فيديو منشور تلاحظ أن السيارة من الخارج تجمع مابين تصميم EQA ، الكهربائية التي كشفت عنها مرسيدس العام الجاري ، وأتت السيارة بهيكل كروس اوفر متوسط الحجم، وبتصميم فريد لشكل المصابيح والواجهتين الامامية والخلفية .
وكشفت الصور المسربة لقمرة السيارة ، عن واجهة فخمة جدا تعمل باللمس تمتد قبالة الركاب من الامام على كامل عرض الواجهة تقريبا .
السيارة مجهزة بلوحة تحكم لمسية موضوعة يمين السائق ، وبمقود رياضي مكسو بالجلد ومجهز بأزرار للتحكم بانظمة القيادة وعدد من ميزات السيارة ، بالإضافة إلى المقاعد الجلدية المريحة التي يمكن التحكم بوضعياتها عبر أنظمة وأزرار كهربائية .
وتتمتع السيارة تتمتع بمعدل تسارع عال ، وهذا ماتبين في الفيديو المنشورة ، وبثبات كبير حتى على الطرقات المكسوة بالثلوج او الجليد .
وأكدت التسريبات أن شركة مرسيدس تعمل حاليا على تطوير 6 نماذج من السيارات الكهربائية المتطورة، من بينها سيارات كروس أوفر متوسطة الحجم، وسيارات من الفئة A الاقتصادية، وسيارات من الفئة S الفاخرة أيضا.
ومن خلال فيديو منشور تلاحظ أن السيارة من الخارج تجمع مابين تصميم EQA ، الكهربائية التي كشفت عنها مرسيدس العام الجاري ، وأتت السيارة بهيكل كروس اوفر متوسط الحجم، وبتصميم فريد لشكل المصابيح والواجهتين الامامية والخلفية .
وكشفت الصور المسربة لقمرة السيارة ، عن واجهة فخمة جدا تعمل باللمس تمتد قبالة الركاب من الامام على كامل عرض الواجهة تقريبا .
السيارة مجهزة بلوحة تحكم لمسية موضوعة يمين السائق ، وبمقود رياضي مكسو بالجلد ومجهز بأزرار للتحكم بانظمة القيادة وعدد من ميزات السيارة ، بالإضافة إلى المقاعد الجلدية المريحة التي يمكن التحكم بوضعياتها عبر أنظمة وأزرار كهربائية .
وتتمتع السيارة تتمتع بمعدل تسارع عال ، وهذا ماتبين في الفيديو المنشورة ، وبثبات كبير حتى على الطرقات المكسوة بالثلوج او الجليد .
وأكدت التسريبات أن شركة مرسيدس تعمل حاليا على تطوير 6 نماذج من السيارات الكهربائية المتطورة، من بينها سيارات كروس أوفر متوسطة الحجم، وسيارات من الفئة A الاقتصادية، وسيارات من الفئة S الفاخرة أيضا.