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سيارات

مرسيدس تنافس تسلا بسيارة كهربائية جديدة.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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أماني نوار -هند عصام
بدأت مرسيدس باختبار سيارة جديدة ، من المتوقع ان تكون منافسا لسيارات تسلا الشهيرة ، وتعتبرهذه الخطوة فرصة جديدة لدخول عالم سيارات المستقبل المتطورة الصديقة للبيئة .

ومن خلال فيديو منشور تلاحظ أن السيارة من الخارج تجمع مابين تصميم EQA ، الكهربائية التي كشفت عنها مرسيدس العام الجاري ، وأتت السيارة بهيكل كروس اوفر متوسط الحجم، وبتصميم فريد لشكل المصابيح والواجهتين الامامية والخلفية .

وكشفت الصور المسربة لقمرة السيارة ، عن واجهة فخمة جدا تعمل باللمس تمتد قبالة الركاب من الامام على كامل عرض الواجهة تقريبا .

السيارة مجهزة بلوحة تحكم لمسية موضوعة يمين السائق ، وبمقود رياضي مكسو بالجلد ومجهز بأزرار للتحكم بانظمة القيادة وعدد من ميزات السيارة ، بالإضافة إلى المقاعد الجلدية المريحة التي يمكن التحكم بوضعياتها عبر أنظمة وأزرار كهربائية .


وتتمتع السيارة تتمتع بمعدل تسارع عال ، وهذا ماتبين في الفيديو المنشورة ، وبثبات كبير حتى على الطرقات المكسوة بالثلوج او الجليد .

وأكدت التسريبات أن شركة مرسيدس تعمل حاليا على تطوير 6 نماذج من السيارات الكهربائية المتطورة، من بينها سيارات كروس أوفر متوسطة الحجم، وسيارات من الفئة A الاقتصادية، وسيارات من الفئة S الفاخرة أيضا.

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