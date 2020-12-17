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فن

برفقة زوجته.. صلاح محسن يحتفل بعيد ميلاد طفله

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:13 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
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مصطفى كرم
احتفل صلاح محسن لاعب النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد طفله الصغير. 

ونشر صلاح محسن صورة له مع زوجته وطفله معلقا "كل سنة و أنتو ف حياتي ربنا يخليك لينا يا مالك و بياركلنا فيك يارب".

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الاطمئنان علي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته بفيروس كورونا.

وطالب الخطيب من الجهاز الطبي للأهلي بمتابعة حالته جيدًا ودخوله المستشفي إذا لزم الأمر، ويخضع  موسيماني لفحص طبي شامل في أحد مستشفيات الدقي حاليًا.

ويجري موسيماني مسحة طبية حاليًا علي أن يخضع للعزل بالمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة لمنع اختلاطه بأسرته لتجنب أي إصابات جديدة.

وأعلن النادي الأهلي إصابة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

ذكر الأهلي أن المسحة الطبية التي خضع لها موسيماني أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أن المدرب سوف يخضع للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية لعلاج فيروس كورونا.

كشف مصدر بالجهاز الفني للأهلي أن موسيماني سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للتأكد، لكنه في جميع الأحوال لن يتواجد في التدريبات ولن يقود الفريق الأحمر في مباراة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الجمعة بالدوري المصري.



يذكر أن موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي المسابقة القارية الشهر الماضي، قبل أن يفوز مع الأهلي بكأس مصر في الخامس من ديسمبر الحالي.
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