مخاطره عديدة.. كل ما تود معرفته عن حمض اليوريك

حمض اليوريك هو نوع من النفايات التي يتم تصفيتها من الجسم عند هضم الأطعمة التي تحتوي على البيورينات، في حين أن البيورينات، وهي نوع من المواد الكيميائية، تتشكل وتتحلل في الجسم ، فإن استهلاك البيورين الزائد يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم التخلص من حمض البوليك من النظام، ويؤدي إلى مشاكل صحية.

ووفقا لموقع "timesofindia"، يؤثر تراكم حمض اليوريك بشكل عام على مجرى الدم، مما يؤدي إلى حالة تسمى فرط حمض يوريك الدم.





في حين أن مستويات حمض اليوريك الطبيعية هي 2.4-6.0 مجم / ديسيلتر (للإناث) و 3.4-7.0 مجم / ديسيلتر (للذكور)، يمكن أن تنشأ المشاكل عندما ترتفع مستويات حمض البوليك عن 7 مجم / ديسيلتر، ويمكن أن يؤدي فرط حمض يوريك الدم إلى مشاكل صحية مثل النقرس ، وآلام المفاصل، وتشكيل حصوات الكلى، مما يؤدي إلى صعوبة في التبول والوضوء، كما أنه يزيد من فرص اختلاط السموم في مجرى الدم وتجمعها في الجسم.





يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات حمض البوليك أيضًا إلى حدوث مشكلات إذا تركت دون رادع لفترة طويلة، أشارت الدراسات إلى أن ارتفاع تركيز حمض البوليك يمكن أن يسبب تلفًا دائمًا في العظام أو المفاصل أو الأنسجة، والتهاب المفاصل، كما تم ربطه بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وخطر الإصابة بـ أمراض القلب





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ما الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك؟

تتولد مستويات حمض اليوريك في الجسم أعلى من المعتاد عندما تتناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على البيورينات.





بعض الأطعمة والمشروبات التي تميل إلى أن تكون أعلى في البيورين تشمل: -





- اللحوم الحمراء

- لحوم الأعضاء الحيوانية

- الكحول

-مأكولات بحرية





- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز -

السبانخ والفاصوليا والبازلاء والعدس ودقيق الشوفان والقرنبيط والفطر.





- الخميرة

بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يترسب حمض البوليك أيضًا في الجسم بسبب بعض الحالات الصحية واضطرابات نمط الحياة ، ومن الأمثلة على ذلك: -

العوامل الوراثية

-بدانة

-داء السكري

-فشل كلوي مزمن

- العلاج الكيميائي / بعض أنواع السرطان

- ارتفاع مستويات التوتر - الصدفية





ما هي أعراض ارتفاع نسبة حمض البوليك / فرط حمض اليوريك في الدم؟

لا يؤدي ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الجسم عن المطلوب فقط إلى مجموعة من الأمراض، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في مشاكل في الأداء اليومي.





تشمل بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها ما يلي: -

آلام شديدة في المفاصل ، وآلام متكررة حول العضلات.

تورم واحمرار حول المفاصل.

دم في البول.

المعاناة من صعوبة التبول.

التهابات المسالك البولية المتكررة (UTIs).





يمكن أيضًا أن يعاني الأشخاص المصابون بمشاكل صحية حادة وآثار جانبية ، مثل النقرس والتهاب المفاصل وحصى الكلى والالتهابات،

يمكن أن يستمر بعض الأشخاص أيضًا في الحصول على مستويات عالية من حمض البوليك في الجسم ولكن لا تظهر عليهم الأعراض عادةً.

تشخيص وعلاج حالات ارتفاع حمض البوليك.





نظرًا لأن التركيزات العالية لحمض البوليك يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتك وتؤدي إلى عواقب طويلة الأجل، يمكن أن يرشدك الإجراء والتشخيص في الوقت المناسب للحصول على علاج جيد والتصرف وفقًا لذلك.





يتوفر عدد من الاختبارات اليوم لتشخيص مستويات حمض البوليك، لنفس الشيء، عادة ما يتم سحب عينة دم من المريض لتحديد مستوى حمض البوليك في الجسم.





بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بحصوات الكلى، أو الذين طُلب منهم الخضوع لعملية جراحية ، يتم اختبار إحدى الحصوات أو أي منها في ظروف سريرية لقياس مستوى حمض البوليك في الحصوة، و يعتمد علاج فرط حمض يوريك الدم على نوع الأعراض أو شدة العدوى التي تعاني منها.





يمكن التحكم في مستويات حمض البوليك المرتفعة والسيطرة عليها إلى حد ما بمساعدة بعض الأدوية التي يصفها الطبيب ، والتي تعمل عن طريق إذابة بلورات حمض اليوريك في الجسم.





يمكن أيضًا توفير العلاج الخافض للبولات لبعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع شديد في مستويات حمض البوليك أو الأشخاص الذين يعانون من التهابات المسالك البولية.





يمكن أيضًا وصف الأدوية والعلاجات التي تتعامل مع الآثار الجانبية مثل النقرس وتكوين حصوات الكلى.



