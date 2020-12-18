لمرضى كورونا .. اختبار منزلي للكشف عن فقدان حاستي التذوق والشم

يوجد علاج محدد له ولا طريقة للكشف عنه، بالنسبة للعديد من مرضى كورونا COVID-19، يمكن أن يكون فقدان الشم هو العلامة الوحيدة المعروفة للعدوى ويستمر لفترة طويلة.

ابتكر العلماء اختبار القهوة العملي من نوع ما - اختبار شم إذا كان بإمكانك تسميته لمساعدة الأشخاص على تشخيص العدوى في وقت مبكر.

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نظرًا لأن فقدان حاسة الشم المفاجئ غير المبرر يمكن أن يصيب مريض COVID في أي وقت ، يشعر العلماء أن استخدام اختبار شم منتظم يمكن أن يكون بمثابة إجراء فحص ويظهر كأداة أخرى في مكافحة COVID.





يقترح البعض أيضًا أن استخدام اختبارات الشم والرائحة يمكن أن يكون مؤشرًا أفضل لـ COVID من فحص الحمى البسيط.





يمكن أن يكون الاختبار مفيدًا أيضًا في حالات الانتقال بدون أعراض ، حيث يمكن أن تختفي قدرة الشخص على التمييز بين الروائح، ولكن لا تبقى أعراض COVID النموذجية الأخرى.





أحد الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي بها اختبارات شم القهوة إلى نتائج دقيقة هو أن القهوة كمكون ليس لها أي طعم حقيقي بل مجرد رائحة مميزة. يضيف الأستاذ شوب ، "إذا اكتشفت أن القهوة ليس لها مذاق أو أن الشوكولاتة لم يعد لها مذاق بخلاف المرارة أو الحلاوة ، فمن المحتمل أنك قد تعاني من فقدان الرائحة. عندما تمضغ الطعام ، ترتفع الجزيئات عبر حافة تجويف الأنف لتصل إلى المستقبلات الشمية في الجزء العلوي من الأنف. لهذا السبب ، أشياء مثل القهوة والشوكولاتة ليس لها أي "مذاق".

على المستوى السريري، تم استخدام القهوة أيضًا كآلية اختبار سريعة ومنخفضة التكلفة واستخدامها في شرائط اختبار معينة لحاسة الشم أيضًا، وظهر المزيد من الأدلة على القهوة كأداة وقائية قوية عندما اشتبهت طبيبة الأعصاب البرازيلية صوفيا ميرميلشتاين في وجود حالة COVID-19 بعد أن فشلت في التعرف على جرعتها اليومية من حبوب البن البرازيلية أو شمها.



