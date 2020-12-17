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توك شو

عمر كمال يرد على سخرية حمو بيكا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
علق مطرب المهرجانات عمر كمال على مشاجرته مع حمو بيكا، قائلًا: "أنا رجل منظم جدًا في شغلي"

وأضاف عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" مع الإعلامي وائل الإبراشي: "فيه أربع أغاني أغنية "الدنيا بتجرح" وأغنية "إنتي معلمة" وأغنية تالتة وفيه أغنية الفرح إللي حمو بيكا بيتكلم فيها".

وتابع: "أغنية إنتي معلمة أنا أخدتها على قناتي وسجلتلها قدامه أغنية عشان ياخدها على قناته".

وأردف: "أغنية الدنيا بتجرح دي بتاعتي، وحمو بيكا قالي أنا عايزها عشان أحط فيها اسم واحد وهبيعها قولتله ماشي يابيكا خد الأغنية وبيعها يا حبيبي".

وأكمل: "بيكا خد الأغنية وباعها لواحد وقبض فلوسها، يبقى كده هو عنده حق أغنية، يعني المفروض لما يشوفني يقولي خد حق تعبك لكن ده محصلش".

وهاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا، الفنان عمر كمال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "فيس بوك".


وقال "بيكا": "أنا مش بعمل كده من فراغ، أنا مش باجي على حد، بس أنا كنت فاكر إن عمر غلبان وطيب بس طلعت شخصية أنانية مبتحبش غير الفلوس، الناس دي طلعت على كتفي وانا ساكت علشان أنا طيب وبحب الخير لكل الناس، بس هما طلعوا صحاب مزيفين".

وتابع "بيكا": "الراجل ده ورطني في شغل واتهرب مني، مهرجان فستان فرح، خلاني خدت العربون من الناس وبتصل بيه مبيردش عليا، ورجعت العربون للناس، أنا كنت جدع معاك، ومهرجان أنتي معلمة أنا هقفلهولك يا عمر يا كمال".

وعبر حمو بيكا عن غضبه من الأصدقاء المزيفين الذين ندم على معرفتهم، مؤكدا أن عمر كمال شخص لا يهمه سوى جمع الأموال، رغم أنه أكثر نجومية منه، كما هدده "بيكا"، مؤكدًا إنه سيحذف مهرجان "أنتي معلمة" من يوتيوب كونه يملك الحق في ذلك لأنه مشارك في غنائه، واختتم حديثه قائلًا: "خلاص أنا مورايش غيرك".
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