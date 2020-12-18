شاهد...مصرع شاب وإصابة ٥ سيدات فى انقلاب سيارة داخل ترعة بالأقصر

شهدت مدينة اسنا جنوب الاقصر بالساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة ، انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الرمادي، اسفر عنها إصابة خمس سيدات ومصرع شاب.





وكان قد تلقى اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة اسنا، يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي في ترعة الرمادي على طريق اسنا القرايا الزراعي ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين داخلها بينهم 5 سيدات وشاب.





وتم على الفور إنقاذ خمس سيدات ونقلهن إلي مستشفى اسنا التخصصي وجار البحث عن الشاب .





وكان قد أنتقل لمكان الحادث أبراهيم نصير رئيس مدينة اسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة اسنا، والنقيب محمد عباس رئيس قسم الإنقاذ النهري بالأقصر .



