ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأقل سعرات حرارية.. طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروم اللايت

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:36 م
طريقة عمل بيكاتا
طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروم
Advertisements
آية التيجي
يعتبر طريقة عمل البيكاتا بالمشروم اللايت من أشهي الأكلات التي يمكن تناولها خلال فترة الرجيم، لما يتقارب طعمها أيضا من طعمها أثناء  تحضيرها في الوصفات العادية، والفرق بينهم أن نقوم باستخدام مواد ومقادير أقل في السعرات الحرارية لتصبح وجبة صحية مفيدة لمتبعي الحمية الغذائية الصحية.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن وصفة البيكاتا بالمشروم اللايت هي إحدى الأكلات التي يمكن تناولها بأمان خلال اتباع نظام رجيم وحمية غذائية، فهي لا تعمل على زيادة الوزن، ويرجع ذلك لاستخدام مكونات أقل في السعرات الحرارية من المعتاد إضافتها في الوصفة الخاصة بها التقليدية.


وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأن  وصفة البيكاتا بالمشروم اللايت إن تم إعدادها بالدجاج فإنها تحتوي على: السعرات الحرارية 583 سعرًا حراريًا. إجمالي الدهون 23.1 غرام. الكوليسترول 74 ملليغرامًا. الصوديوم 593 ملليغرامًا. مجموع الكربوهيدرات 65.5 غرام. البروتين 27 غرامًا، أما عند إعدادها باللحوم فإنها تكون اكبر في السعرات الحرارية.

وأضاف القيعي، أنه تعتبر هذه الطريقة اخف واقل في السعرات الحرارية عن الطريقة التقليدية؛ حيث تحتوي الطريقة التقليدية على الدقيق والزبدة والكريمة، لذا سنقدم لكم في السطور التالية طريقة عمل البيكاتا بالمشروم اللايت.

طريقة عمل وصفه البيكاتا بالمشروم اللايت

مقادير طريقة عمل وصفة البيكاتا بالمشروم اللايت :

- نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح ستيك رفيعه.
- ربع كيلو من المشروم الطازج.
- كيس ديميجلاس صوص جاهز للتحضير.
- ملح-فلفل اسود.
- ملعقه زيت زيتون.
- نصف لتر من الماء لتحضير الصوص.

طريقة عمل وصفة البيكاتا بالمشروم اللايت

1- على الجريل توضع ملعقة الزيت وتشوى قطع اللحم بعد تتبيلها بالملح والفلفل الأسود.

2- في وعاء يحضر الصوص وفقا لطريقه التحضير المدونة على العبوه ويقطع المشروم، ويضاف اليه مباشرة او يمكن شويه على الجريل لدقيقتين ثم وضعه في الصوص.

3- توجد طريقتين للتقديم فيمكن وضع اللحم في الصوص، وخلطهم معا على النار لمده 5 دقائق او يمكن وضع قطع اللحم في طبق التقديم مباشرة، ووضع الصوص عليها في طبق التقديم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

6 أسباب تجعلك تتناول الفطر يوميا

طريقة عمل جلاش بالمشروم والسوسيس

أحلى من المطاعم.. 4 طرق لتحضير طبق سلطة

لمتبعي الحمية الغذائية.. طريقة عمل المكرونة بالخضار

لمتبعي الحمية الغذائية.. طريقة عمل البان كيك الصحي

مناسبة للرجيم.. طريقة عمل البيتزا بدقيق القمح الكامل

ترشيحاتنا

أعرض طريق بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي

رسميا .. الكاف يلغي مباراة منتخب مصر أمام تونس

تتكرر كل 20 عاما .. القومي للبحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن ظاهرة فلكية خلال أيام

الصدفة تغير حياة أمير المصري وتحوله من طفل خجول لنجم عالمي

أبرز المعلومات عن محمد الشواربي وأحمد عوض عضوي اللجنة الثلاثية بالجبلاية

في عيد ميلاده الـ30.. شاب يلقى مصرعه بسبب مزحة ثقيلة من أصدقائه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون