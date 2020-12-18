بأقل سعرات حرارية.. طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروم اللايت





وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن يعتبر طريقة عمل البيكاتا بالمشروم اللايت من أشهي الأكلات التي يمكن تناولها خلال فترة الرجيم، لما يتقارب طعمها أيضا من طعمها أثناء تحضيرها في الوصفات العادية، والفرق بينهم أن نقوم باستخدام مواد ومقادير أقل في السعرات الحرارية لتصبح وجبة صحية مفيدة لمتبعي الحمية الغذائية الصحية.وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن وصفة البيكاتا بالمشروم اللايت هي إحدى الأكلات التي يمكن تناولها بأمان خلال اتباع نظام رجيم وحمية غذائية، فهي لا تعمل على زيادة الوزن، ويرجع ذلك لاستخدام مكونات أقل في السعرات الحرارية من المعتاد إضافتها في الوصفة الخاصة بها التقليدية.





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وصفة البيكاتا بالمشروم اللايت إن تم إعدادها بالدجاج فإنها تحتوي على: السعرات الحرارية 583 سعرًا حراريًا. إجمالي الدهون 23.1 غرام. الكوليسترول 74 ملليغرامًا. الصوديوم 593 ملليغرامًا. مجموع الكربوهيدرات 65.5 غرام. البروتين 27 غرامًا، أما عند إعدادها باللحوم فإنها تكون اكبر في السعرات الحرارية.



وأضاف القيعي، أنه تعتبر هذه الطريقة اخف واقل في لذا سنقدم لكم في السطور التالية طريقة عمل البيكاتا بالمشروم اللايت. وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأنإعدادهاأماإعدادهاوأضاف القيعي، أنه تعتبر هذه الطريقة اخف واقل في السعرات الحرارية عن الطريقة التقليدية؛ حيث تحتوي الطريقة التقليدية على الدقيق والزبدة والكريمة،



طريقة عمل وصفه البيكاتا بالمشروم اللايت





مقادير طريقة عمل وصفة البيكاتا بالمشروم اللايت :





- نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح ستيك رفيعه.

- ربع كيلو من المشروم الطازج.

- كيس ديميجلاس صوص جاهز للتحضير.

- ملح-فلفل اسود.

- ملعقه زيت زيتون.

- نصف لتر من الماء لتحضير الصوص.





طريقة عمل وصفة البيكاتا بالمشروم اللايت





1- على الجريل توضع ملعقة الزيت وتشوى قطع اللحم بعد تتبيلها بالملح والفلفل الأسود .





2- في وعاء يحضر الصوص وفقا لطريقه التحضير المدونة على العبوه ويقطع المشروم، ويضاف اليه مباشرة او يمكن شويه على الجريل لدقيقتين ثم وضعه في الصوص.





3- توجد طريقتين للتقديم فيمكن وضع اللحم في الصوص، وخلطهم معا على النار لمده 5 دقائق او يمكن وضع قطع اللحم في طبق التقديم مباشرة، ووضع الصوص عليها في طبق التقديم.