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فن

نيرمين ماهر تستعرض جمالها داخل سيارتها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:16 م
نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
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محمد بدران

نشرت المطربة نيرمين ماهر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نيرمين ماهر داخل سيارتها مرتدية تيشيرت انيق باللون الابيض ونسقت معه بستره باللون الأسود، ووضعت مكياج خفيف.

 

ويعرض حاليا لـ نرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.


كما شاركت  نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.


المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.


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