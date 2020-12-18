طرح فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكي على منصة إلكترونية أواخر ديسمبر

أعلنت إحدى المنصات الإلكترونية عن طرح فيلم منى زكي الجديد "الصندوق الأسود" أواخر شهر ديسمبر الجاري مباشرة بعد عرضه في السينما.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.





وتدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها للخطر.





ويعرض حاليًا فى دور العرض إلى جانب عدد من الأفلام الأخرى منها "خان تيولا" بطولة وفاء عامر، و"عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت، و"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، و"زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى ومنة فضالى، و"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة.