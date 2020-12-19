القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

حصل «صدى البلد» على نص تحقيقات القضية رقم 19133 اسنة 2020 جنح البساتين والمقيدة برقم 133 لسنة 2020 حصر تحقيقات جنوب القاهرة، والمعروفة اعلامية بقضية طفل المرور.





وكشف تقرير المجلس القومى للطفولة والامومة من خط نجدة الطفل بشان الحالة الاجتماعية والنفسية للمتهم الطفل احمد ابو المجد الشهير بـ "طفل المرور"، والذى اكد ان الطفل مدلل من قبل الاب بشدة وحيث انه الطفل هو الولد الوحيد له.





واضاف التقرير ان الطفل اعتمد على وظيفة الأب فى قضاء احتياجاته اليومية، ولمراعاة مصلحة الطفل الفضلى يمكن تسليم الطفل إلى اهليته مع اخذ التعهد اللازم برعايته وحسن معاملته ولا مانع من تسليمه إلى الأب.





وأضاف التقرير أن أخذ التعهد من االاب بأن لا يعطي للطفل مفاتيح السيارة وغن حدث ذلك يسئل امام القانون وضرورة إلزام الأب بإجراء لجلسات تعديل سلوك الطفل من احد المختصين بجميعية اولى العزم الدينية وإذا لم يلتزم بذلك فيسئل امام القانون.





أدلى المتهم الرئيسي أحمد أبو المجد عبد الرحمن، 13 سنة، والشهير بـ "طفل المرور"، باعترافات تفصيلية عن الواقعة التى ارتكبها بحق امين الشرطة بمنطقة المعادي.





اعترف المتهم بسب أمين الشرطة عقب مواجهته بمقطع فيديو للواقعة، مضيفا أنه ذهب لأمين الشرطة عقب ركن السيارة التي ارتكب بها الواقعة الأولى أثناء وقوفه بالشارع، وأنه ذهب إليه بصحبة عدد من أصدقائه الذين ظهروا معه في الفيديو.





وأضاف المتهم أنه ذهب لأمين الشرطة المجنى عليه بسبب غضبه منه لقيامه بكسر مراية السيارة ومحاولة ضربه بقدمه أثناء هروبه منه، وأنه ذهب إليه للتعرف منه لماذا فعل ذلك.









وكشف المتهم عن تفاصيل ما دار بينه وبين أمين الشرطة وبصحبته أصدقائه المتهمين قائلا "أول ما وصلت له لقيت الأمين ساند برجله اليمين على طوبة كبيرة وأنا لما وصلت عنده خبطت الطوبة برجلى اليمين وكنت قاصد عشان ينتبه ليا واللى كان واقف معايا فى الاول عمرو تايسون وقعد يقول انت بتخبط العربية ليه والامين قاله فين الرخص وعمرو قاله مفيش رخص وانا قولت للامين العربية دى عليها حصانة وانا ابويا رئيس محكمة وانا طول الوقت كنت مضايق من الأمين عشان خبط العربية برجله ورحت مخبط بايدي اليمين على كتفه الشمال وكنت بقوله اسمك ايه وبعدها قولت له والله انا كفيل اكلك علقة اموتك ولما ظهر يوسف فى الفيديو انا قولت للأمين هموتك ومش هتعرف تعمل حاجة وبعدها عمرو قعد يقول للامين انت كسرت المرايا والأمين قال تعالى اصلحلك المراية والأمين لاحظ ان مصطفى بيصوره وقعد يقوله انت بتصور يا حبيبي قاله انا بصور اللقطة لوالده وكان قصده ابويا وبعدين امين الشرطة قالنا يلا اتفضلوا من هنا وانا بعدها قولت له لولا انك راجل كبير كان زمانى مقعدك على الأرض لوقتى".





وأضاف المتهم "انا كان قصدي انى محمى من ابويا عشان هو رئيس محكمة وعشان كده قولت له العربية عليها حصانة وميعرفش يعمل معايا حاجة وانا لما قولت له انا كفيل اكل علقة وممكن اقعدك على الأرض كان قصدي اهدده بالكلام ده لاني كنت مضايق منه عشام كسر المراية ورفع رجله عشان كان عايز يضربني فى وشي، وانا مضربتوش اصلا انا مجرد حطيت ايدي اليمين على كتفه عشان ينتبه لكلامي، وأنا معرفش مين اللى نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعشان انا مش مصوره بتليفوني وانا اساسا معنديش حساب على الفيس بوك، وان امين الشرطة كان حاطط ايده على كتف عمرو قاله ايدك متتحطش عليا فالامين قالنا يالا يا حبيبي صورت اتفضلوا اتوكلوا على الله والشتيمة اللى اتقالت فى الفيديو انا اللى قولتها، وعمرو قاله هاقعدك جنب امك والامين شتمه ومصطفى شغل الفيديو تانى علطول وصور عمرو والامين وحصل اللى حصل".





وأوضح المتهم:" انا مكنش قصدي اشتم حد بالكلمة دى ده الامين ما بين الفيديوهين شتم عمرو واما مصطفى شغل الفيديو ساعتها انا شتمته بنفس الشتيمة اللى قالها امين الشرطة، وكنا انا وعمرو اللى اتكلمنا فى الفيديو ده ومحدش من باقي اصحابي قاله حاجة، ومصطفى كان بيصور بتليفونه من نفسه وانا مقلتلوش صور".





وكشف المتهم تفاصيل تصوير مقطع الفديو الذى صوره عقب خروجه من النيابة فى المرة الاولى وقال:" ده لايف او بث مباشر عملته انا و6 من اصحابي، وده عملناه فى بنزينة فى زهراء المعادي وكنا سهرانين انا واصحابي، وده تم بعد ما خرجت من النيابة وروحت مع بابا وطلعت البيت وبابا راح قسم البساتين عشان عمو وائل كان يدفع الكفالة وهيخرج ولما انا وصلت البيت دخلت نمت وصحيت على الساعه 11 الصبح ونزلت مع اصحابي شوية قدام البيت وبعدها طلعت العصر تغديت وبعدها نزلت علطول وقفت مع اصحابي لغاية بالليل وعملنا اللايف، وده بث مباشر عملته على حسابي على الانستجرام والبث عبارة عن فيديو مجرد ما تدوس زرار تشغيل الفيديو يظهر على حسابي، وده يشوفها كل واحد متابعني على الانستجرام، وانا لما الفيديو بتاع الأمين كان عدد المتابعين ليا كان 1400 ولما الناس عرفت اسم حسابي على الانستغرام وصل المتابعين حوالى 7000 وعملت اللايف ده عشان اشوف الناس اللى اتبعني هيوصل لكام، ومكنش غير فى نيتي اشوف عدد المتابعين ليا، وانا فى الفيديو ده كنت انا اللى كنت بشتم، وكان فيه ناس بتدخل على البث وتعمل كومنتات فيه شتايم وكنت برد بشتمهم عشان شتمونى، وصاحبي مروان هو اللى قالي كفارة يا معلم، وكان قصده يوجهها ليا، وهو قالها بسبب انه فيه ناس كتبالى كومنتات بتباركلى انى خرجت من النيابة اليوم ده ومنهم واحد قال كفارة يا معلم عشان كده صاحبي مروان قال الجمل دي".





وأضاف المتهم:" صاحبي مروان هو اللى قال لا متسجنتش معندناش حد بيتسجن، وكان قصده اننا ولاد ناس مش بنتحبس ده لما انا سألته بعد البث قالى ان ده قصده".





وكشف المتهم تفاصيل مقطع فيديو اخر له واصدقائه بالساحل خلال الصيف واهانتهم لامين شرطة وقال:" ده فيديو كان ليا انا واصحابي فى الساحل، وكان فى الصيف اللى فات مش فاكر شهر ايه ى طريق الساحل الشمالي قريب من قرى كارينا العلمين وكنا راكبين العربية بتاعت والدي، وكان معايا واحد صاحبي اسمه سيف حاتم وده اللى طلع معايا فى البث وكان فيه واحد تانى عامل شغال فى القريى اللى كنا نازلين فيها ومش عارف اسمه ايه، وكنت سايق العربية وسيق قاعد ورا على الكنبة والعامل كان قاعد جنبي عشان كان راجل كبير ووكان عايزنى اوصله لمكان قريب من القرية ومكنش معاه فلوس فقلت اخده معايا عشان اخد فيه ثواب وكنا رايحين لقرية مارينا عشان نقابل صاحبنا مروان، وووالدتى مكنتش مسافرة معانا ووالدي كان فى الشاليه، وكان عارف انى واخد العربية اسوقها بس كان جوه القرية ومقولتلوش انى هخرج بره واحنا كنا فى قرية جولف بورتو مارينا وكنت رايح لصاحبي مروان فى مارينا 5، وصاحبي سيف كان بيصور من تليفونه".





وأضاف:" امين الشرطة كان واقف قدام مارينا 7 واتقابلت معاه بالصدفة، وانا وقفت جنبه وقولتله خد يبني بتعمل ايه هنا، وفراح العامل اللى جنبي قاله ده سيادة المستشار، وانا كنت بهرز مع امين الشرطة وبضحك معاه، وهو مردش عليا، والدنيا كلها هزار فى هزار عشان كده هزرت وقولت كده لامين الشرطة، وانا معرفش مين اللى نشر وعايز اقول ان مفيش ولا فيديو من الفيديوهات اللى شوفتها فى النيابة انا نشؤتهم ما عدا البث المباشر هو الحاجة الوحيدة اللى نشرتها".



