إنتاج 20 مليون جرعة.. إدارة الغذاء والدواء تسمح باستعمال لقاح مودرنا

عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا عن إدارة الغذاء والدواء، حيث سمحت إدارة الغذاء والدواء باستعمال لقاح مودرنا لعلاج الحالات الحرجة بفيروس كورونا.





وأضاف التقرير أن شركة مودرنا أكدت على أن اللقاح الخاص بها تجاوز نسبة نجاح تصل إلى 94%، كما أن الشركة أكدت على قدرتها على توفير 20 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام الحالي.





وأشار التقرير إلى أن شركة مودرنا قامت بإجراء التجارب على 30 ألف شخص خلال شهر واحد فقط.





كشف الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" المنتجة للقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، عن سعر جرعات اللقاح بالنسبة للحكومات.





وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، ستفرض "مودرنا" على الحكومات ما بين 25 دولارًا و37 دولارًا لكل جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، اعتمادًا على الكمية المطلوبة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل.





وقال ستيفان بانسل: "لقاحنا يكلف تقريبًا نفس تكلفة لقاح الأنفلونزا، والذي يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارًا".





وأضاف بانسل: "لم يتم التوقيع على أي شيء حتى الآن، لكننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.. نريد أن نصل إلى أوروبا ونجري محادثات بناءة"، مضيفًا أنها كانت مجرد مسألة أيام حتى يصبح العقد جاهزًا".



