ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إنتاج 20 مليون جرعة.. إدارة الغذاء والدواء تسمح باستعمال لقاح مودرنا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا عن إدارة الغذاء والدواء، حيث سمحت إدارة الغذاء والدواء باستعمال لقاح مودرنا لعلاج الحالات الحرجة بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن شركة مودرنا أكدت على أن اللقاح الخاص بها تجاوز نسبة نجاح تصل إلى 94%، كما أن الشركة أكدت على قدرتها على توفير 20 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن شركة مودرنا قامت بإجراء التجارب على 30 ألف شخص خلال شهر واحد فقط.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" المنتجة للقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، عن سعر جرعات اللقاح بالنسبة للحكومات.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، ستفرض "مودرنا" على الحكومات ما بين 25 دولارًا و37 دولارًا لكل جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، اعتمادًا على الكمية المطلوبة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل.

وقال ستيفان بانسل: "لقاحنا يكلف تقريبًا نفس تكلفة لقاح الأنفلونزا، والذي يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارًا".

وأضاف بانسل: "لم يتم التوقيع على أي شيء حتى الآن، لكننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.. نريد أن نصل إلى أوروبا ونجري محادثات بناءة"، مضيفًا أنها كانت مجرد مسألة أيام حتى يصبح العقد جاهزًا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مودرنا الأمريكية تعلن موعد طرح لقاح كورونا

فعال بنسبة 94,5%.. معلومات عن لقاح موديرنا قاهر كورونا.. والتعاقدات تجاوزت 260 مليون جرعة

بايونتيك الألمانية: لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا» فى ديسمبر

موديرنا: قادرون على توزيع 500 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 2021

النجدة في الطريق.. طلب عاجل للسلطات الأمريكية باعتماد الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

مودرنا الأمريكية: سعر لقاح كورونا بين 25 و37 دولارا

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: التجديد لـ ساسي أمر ضروري لاستقرار الزمالك وانتقاله للأهلي وارد.. فيديو

إصابة 22 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف

بسبب فستانها.. ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي يكشف حقائق مهمة عن الفيروس.. شاهد

فيديو جراف.. مرض نادر يحوّل جسد طفلة إلى حجر

18 دعاء بعد الصلاة مستجاب لقضاء الحوائج والفرج والرزق الواسع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور