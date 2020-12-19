102.8 مليون سائح زاروا مصر.. الإيرادات تسجل 84.3 مليار دولار خلال 10 سنوات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 102.8 مليون سائح زاروا مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم 14.7 مليون سائح خلال عام 2010 مقابل 9.8 مليون سائح خلال عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 49.6 %، وارتفع في العام التالي ليسجل 11.5 مليون سائح بنسبة ارتفاع قدرها 17.1% عن عام 2011، وسجل 9.5 مليون سائح خلال عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 17.9% عن العام السابق عليه، وبلغ 9.9 مليون سائح خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 % عن عام 2013، وسجل 9.3 مليون سائح خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6 % عن عام 2014.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض عدد السائحين خلال 2016 ليسجل 5.4 مليون سائح بنسبة انخفاض قدرها 42.1 % عن عام 2015، وبلغ 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6% عن العام السابق عليه، وسجل 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8% عن عام 2017، وبلغ 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8 % عن عام 2018.

وبلغ متوسط عدد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم في الشهر 1.1 مليون سائح خلال عام 2019، وفي اليوم 36.2 ألف سائح، وفي الساعة 1.5 ألف سائح، وفي الدقيقة 25 سائحا.

وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم خلال الـ 10 سنوات الماضية مليار ليلة، حيث بلغ 147.4 مليون ليلة عام 2010 مقابل 114.2 مليون ليلة خلال عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%، وسجل 137.8 مليون ليلة بنسبة ارتفاع قدرها 20.6 % عن عام 2011، وبلغ 94.4 مليون ليلة خلال عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 31.5 % عن عام 2012، وسجل 97.3 مليون ليلة خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3 % عن عام 2013، وبلغ 84.1 مليون ليلة عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 13.5 % عن عام 2014، وانخفض في العام التالي ليسجل 32.7 مليون ليلة بنسبة انخفاض قدرها 61.1 % عن عام 2015، وارتفع خلال عام 2017 مسجلًا 83.8 مليون ليلة بنسبة ارتفاع قدرها 156.1 % عن عام 2016، وبلغ 121.5 مليون ليلة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 45 % عن عام 2017، وسجل 136.3 مليون ليلة عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2% عن عام 2018.

وأوضح الإحصاء أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 70.7 مليون سائح بنسبة 68.8 % من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 21.9 مليون سائح بنسبة 21.3%، ثم سائحين من دول أخرى 6.6 مليون سائح بنسبة 6.4 %، وأخيرًا الأمريكيين 3.6 مليون سائح بنسبة 3.5%.

وبلغت قيمة إيرادات مصر من السياحة خلال الـ 10 سنوات الماضية طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري 84.3 مليار دولار، حيث سجلت 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2009 / 2010 مقابل 10.6 مليار دولار عام 2010/2011 بنسبة انخفاض قدرها 8.6 %، واستمرت في الانخفاض في العام المالي التالي لتبلغ 9.4 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 11% عن العام السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2012 / 2013 لتسجل 9.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3.5 % عن عام 2011 / 2012 ، وبلغت 5.1 مليار دولار خلال عام 2013/2014 بنسبة انخفاض قدرها 48 % عن العام السابق عليه، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 7.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45.3 % عن العام المالي 2013/2014.

وسجلت 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9 % عن العام المالي 2014/2015، وارتفعت عام 2016/2017 لتسجل 4.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 16.2 % عن عام 2015 /2016، وبلغت 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9 % عن العام السابق عليه، وسجلت 12.6 مليار دولار خلال عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2 % عن عام 2017/2018، وبلغت 7.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 مقابل 6.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.8%.

وبلغ متوسط قيمة إيرادات مصر من السياحة في الشهر مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، وفي اليوم 34.9 مليون دولار، وفي الساعة 1.5 مليون دولار ، وفي الدقيقة 24.2 ألف دولار.