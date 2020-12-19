غدا.. وزير التموين يفتتح معرض «جواهرجية مصر»

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الأحد، مؤتمر ومعرض "جواهرجية مصر" في دورته الثانية.





وكان مصيلحي افتتح الأسبوع الماضي، مجمع "وادي النيل لتطوير صناعة الخبز" في الخرطوم، بصحبة وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، ووزيرة المالية السودانية هبة محمد علي.





وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن مجمع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز في السودان، نموذج جديد لرفع كفاءة صناعة الخبز في السودان، موضحا أن مثل هذه المصانع الضخمة يمكن أن تُقلل من إمكانية ظهور أزمات في هذا المنتج المهم .

وأكد وزير التموين، في تصريحات له اليوم، أنه بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم دعم الجانب السوداني لعمل أول مجمع لصناعة الخبز، بطاقة إنتاجية عالية، تصل إلى مليون ونصف المليون رغيف يوميا، عبر 10 خطوط إنتاج آلية، كما تم تدريب الأشقاء في السودان على تشغيل المجمع.



