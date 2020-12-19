ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غدا.. وزير التموين يفتتح معرض «جواهرجية مصر»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الأحد، مؤتمر ومعرض "جواهرجية مصر" في دورته الثانية.


وكان مصيلحي افتتح الأسبوع الماضي، مجمع "وادي النيل لتطوير صناعة الخبز" في الخرطوم، بصحبة وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، ووزيرة المالية السودانية هبة محمد علي.

 

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن مجمع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز في السودان، نموذج جديد لرفع كفاءة صناعة الخبز في السودان، موضحا أن مثل هذه المصانع الضخمة يمكن أن تُقلل من إمكانية ظهور أزمات في هذا المنتج المهم.
 

وأكد وزير التموين، في تصريحات له اليوم، أنه بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم دعم الجانب السوداني لعمل أول مجمع لصناعة الخبز، بطاقة إنتاجية عالية، تصل إلى مليون ونصف المليون رغيف يوميا، عبر 10 خطوط إنتاج آلية، كما تم تدريب الأشقاء في السودان على تشغيل المجمع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يقدم 5 خدمات.. وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر| صور

المصيلحي يفتتح مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة.. صور

وزير التموين : عندما توليت الوزارة في 2017 كان رصيد القمح يكفي 20 يوما والآن 5 أشهر و7 أيام

لإضافة المواليد.. وزير التموين: حدثنا قاعدة بيانات البطاقات التموينية

المصيلحي: رغيف الخبز المدعم أحد أهم أولويات وزارة التموين

تقرير| التحول إلى الدعم النقدي بين اتفاق البرلمان والحكومة ومخاوف زيادة التضخم

ترشيحاتنا

لحظة تغيير ملابسها.. مقطع فيديو لمهاجمة الشرطة منزل امرأة سوداء يثير الغضب في شيكاغو‎.. شاهد

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

محمد صلاح: أنا أحد أفضل لاعبي العالم

ادعاءات مخالفة للحقيقة.. مجلس الشيوخ المصري يرفض بيان البرلمان الأوروبي

موجودون أم لا؟ أوباما يلمح إلى وجود كائنات فضائية

أغضبت الفتيات.. دار الإفتاء تحذر المواطنين من خاصية Nearby في تيليجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور