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محافظات

المرور على 295 منشأة غذائية وإعدام 1562 كجم أغذية فاسدة بالدقهلية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
الحملات التموينية
الحملات التموينية
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همت الحسينى
أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنه في إطار خطة المديرية وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة لفرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة، لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، تم المرور على  295 منشأة.

وأسفرت حملات المرور على المنشآت عن تحرير 135 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تمت التوصية بغلق  93 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص .

كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1562 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 404 لتر عصائر  والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية ، كما تم  إرسال  400 عينة تم أخذها وإرسالها إلى المعامل للفحص. وتم ضبط  1743 كيلو أغذية متنوعة و195 لتر عصائر والبان وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
  
من جانبه، شدد الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة .

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أعلن أمس الجمعة عن نجاح فريق طبي بإجراء جلسات فصل البلازما بقسم أمراض الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقا" لحالة تعاني من مرض التصلب المتعدد بالجهاز العصبي المركزي إثر تعرضها لهجمة شديدة  وذلك باستخدام أحدث الماكينات عالميا المصممة لفصل البلازما (بريزما).

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن فصل البلازما هي عملية دقيقة لتنظيف الدم وتعتبر أحد أشكال غسيل الكلى والتى يتم خلالها استبدال بلازما المريض بأخرى من متبرعين أو بأحد بدائل البلازما ويتم ذلك عن طريق خمس أو سبع جلسات متتالية تجرى للمريض.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه الطريقة تعد من أحدث الطرق العلاجية المنقذة لحياة كثير من المرضى والتى تميزت صحة الدقهلية بتوفيرها بمستشفى المنصورة الدولي.

كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى وكافة العاملين بقسم الكلي بالمستشفى مؤكدا أن هدفنا هو  توفير كافة الخدمات الطبية العلاجية اللازمة واستخدام أحدث الوسائل العلاجية الممكنة لإنقاذ حياة كثير من المرضى.
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