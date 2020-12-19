المرور على 295 منشأة غذائية وإعدام 1562 كجم أغذية فاسدة بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنه في إطار خطة المديرية وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة لفرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة، لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، تم المرور على 295 منشأة.



وأسفرت حملات المرور على المنشآت عن تحرير 135 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تمت التوصية بغلق 93 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص .





كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1562 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 404 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية ، كما تم إرسال 400 عينة تم أخذها وإرسالها إلى المعامل للفحص. وتم ضبط 1743 كيلو أغذية متنوعة و195 لتر عصائر والبان وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، شدد الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة .



