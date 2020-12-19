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أخبار العالم

بعد هجوم أديس أبابا.. الجيش السوداني يسيطر على مناطق جديدة على حدود إثيوبيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:16 م
الجيش السوداني يسيطر
الجيش السوداني يسيطر على مناطق جديدة على حدود إثيوبيا
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قسم الخارجي
سيطر الجيش السوداني على أراضٍ جديدة بمنطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، حسبما ذكرت قناة "الشرق" السعودية نقلا عن مصادرها.

فيما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن الجيش السوداني استعاد مناطق جديدة من التي يضع جيش ومليشيات إثيوبيا يدهم عليها.

وأكدت مصادر للصحيفة أن الجيش السوداني نحو "خورشين" و"قلع لبان" بعد أن فرض سيطرته على جبل أبو طيور بالفشقة التابعة لولاية القضارف.

وأوضحت المصادر العسكرية أن المناطق الجديدة من أهم المواقع الاستراتيجية في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وتجددت الاشتباكات خلال الأيام الماضية بين الجيش السوداني والميليشيات المدعومة من إثيوبيا في منطقة الفشقة بولاية القضارف السودانية.

وأعلن الجيش السوداني الأسبوع الماضي مقتل عدد من العسكريين جراء كمين نصبته "القوات والمليشيات الإثيوبية" في الولاية.

بدوره، توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى ولاية القضارف على حدود إثيوبيا، لتفقد الأوضاع هناك.

وظلت منطقة "الفشقة" لسنوات محل نزاع ومصدر توترا بين السودان وإثيوبيا، وهي منطقة متاخمة لإقليم تيجراي الإثيوبي المضطرب والذي يشهد حربا عنيفة بين المتمردين والجيش الإثيوبي.
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