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فن

أحمد فلوكس يؤدي تدريبات رياضية شاقة في الجيم.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:51 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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محمد بدران
نشر الفنان "أحمد فلوكس" فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر أحمد فلوكس من إحدى صالات الجيم، اثناء ادائه التمارين الرياضية الشاقة، وكان يرتدي الزي الرياضي وكاب.

وكشف الفنان أحمد فلوكس مؤخرا أن أسوأ شيء حدث له في حياته× هو أنه تعرض للسحر، موضحا أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لـ هنا شيحة.

وأضاف أحمد فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياه، انه كان يشعر بأشياء غريبة وانه مسلوب الإرادة و كاره التمثيل، قائلا: "عندى فلوس و بفتح شركات و بكسب فلوس كتير لكنى مش حاسس بحاجة".

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

وعاد الفنان أحمد فلوكس إلى زوجته  الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال، وظهرا فى أول صورة لهما في إنسجام وحب، ومستعدان لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.  

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.


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