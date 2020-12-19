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لفضح أكاذيبهم.. أحمد موسى يطلق هاشتاج #الإخوان_ماتت.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:35 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
أطلق الإعلامي أحمد موسى،  هاشتاج # الإخوان_ماتت، لـ فضح أكاذيب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا عودة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مصر مرة أخرى والقضاء المصري يحاكم عناصر الإخوان لانهم ارتكبوا جرائم وعمليات إرهابية في مصر ".

وأضاف الإعلامي احمد موسى:"  أين كان البرلمان الأوروبي عندما حاصر الإخوان المحكمة الدستورية العليا لماذا لم يتحدثوا عن الإنتهاكات التي قام بفعلها الإخوان  في مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في اوروبا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  المرأة المصرية تحصل على نسبة تمثيل في البرلمان تقدر بـ 25% من مقاعد البرلمان  وهذا أمر لم يحدث من قبل"، مضيفا" برلمان الإخوان كان عدد السيدات في مجلسه ضئيل جدا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  المراة المصرية حاليا محافظ ووزيرة ومستشار لرئيس الجمهورية ونائبات في البرلمان"، مضيفا:" والبرلمان الاوروبي تحدث عن غياب المعارضة في مصر ولكن هناك نسبة لتمثيل المعارضة في مجلس النواب ومجلس النواب به كل الأطياف"..

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