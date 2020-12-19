لفضح أكاذيبهم.. أحمد موسى يطلق هاشتاج #الإخوان_ماتت.. فيديو

أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج # الإخوان_ماتت، لـ فضح أكاذيب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا عودة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مصر مرة أخرى والقضاء المصري يحاكم عناصر الإخوان لانهم ارتكبوا جرائم وعمليات إرهابية في مصر ".





وأضاف الإعلامي احمد موسى:" أين كان البرلمان الأوروبي عندما حاصر الإخوان المحكمة الدستورية العليا لماذا لم يتحدثوا عن الإنتهاكات التي قام بفعلها الإخوان في مصر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في اوروبا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المرأة المصرية تحصل على نسبة تمثيل في البرلمان تقدر بـ 25% من مقاعد البرلمان وهذا أمر لم يحدث من قبل"، مضيفا" برلمان الإخوان كان عدد السيدات في مجلسه ضئيل جدا ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" المراة المصرية حاليا محافظ ووزيرة ومستشار لرئيس الجمهورية ونائبات في البرلمان"، مضيفا:" والبرلمان الاوروبي تحدث عن غياب المعارضة في مصر ولكن هناك نسبة لتمثيل المعارضة في مجلس النواب ومجلس النواب به كل الأطياف"..



