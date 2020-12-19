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أحمد موسى: مصر تحفظ حقوق الإنسان.. والسجون شديدة الحراسة موجودة في كل العالم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:52 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  مصر  تقوم بحفظ حقوق الإنسان بتوفير سكن كريم للمواطن والقضاء على العشوائيات وتنفيذ العديد من المبادرات الصحية للحفاظ على صحة الإنسان ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  المنظمات الإرهابية والتي تنشر ادعاءات عن مصر تتلقى تمويلا للهجوم على الدولة، مضيفا:" البرلمان الأوروبي  حصل على معلومات غير دقيقة  عن مصر  من المنظمة الدولية لحقوق الانسان دون النظر إلى التفاصيل".

وتابع الإعلامي احمد موسى:"  السجون شديدة الحراسة  متواجدة في كافة أنحاء العالم، والدولة تقوم  بتطبيق معايير حقوق الانسان في السجون والنيابة تتابع وضعها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  مصر ثابتة وتواجه الإرهاب على أراضيها، مضيفا:"  لماذا  يخرج  البرلمان الأوروبي ويهاجم مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في اوروبا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  المرأة المصرية تحصل على نسبة تمثيل في البرلمان تقدر بـ 25% من مقاعد البرلمان  وهذا أمر لم يحدث من قبل"، مضيفا" برلمان الإخوان  كان عدد السيدات في مجلس النواب ضئيلا جدا ".
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