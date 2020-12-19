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المنتدى العربى لحقوق الانسان: تقرير البرلمان الأوروبي ضد مصر "فج ومسيس"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال أيمن نصر رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن البيانات التى تصدر عن المنظمات الدولية مثل البرلمان الأوروبى، ليست حقوقية، مؤكدا أنها تقارير مسيسة.

وتابع نصر خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر تقرير "فج"، واعتمد على تقارير المنظمات المشبوهة.

وأكد رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن هناك نوعا من السذاجة لدى دول الاتحاد الاوروبى لتصديق مثل تقارير المنظمات المشبوهة.

ولفت أيمن نصر، إلى أنه سبب الهجمة التى شهدتها مصر مؤخرا هو سبب فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومثل هذه الهجمات تصدر عن المؤسسات فى امريكا ويتبعها الدول الأوروبية، وذلك لحماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية فى المنطقة.

وأكد رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى مثل هذه الهجمات على الدولة المصرية.
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