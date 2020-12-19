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رياضة

موافقة فيفا على اللائحة شرط فتح الباب أمام انتخابات اتحاد الكرة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:00 م
هانى ابوريدة وأحمد
هانى ابوريدة وأحمد مجاهد
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يسرى غازى
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين لجنة ثلاثية جديدة لإدارة شئون اتحاد الكرة، وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.

وأعلن "الفيفا"، تعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وعضوية محمد الشرنوبي، وأحمد عوض.

وتنتظر اللجنة الثلاثية للجبلاية وصول الموافقة النهائية للاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا على التعديلات التى جرت فى العديد من بنود لائحة النظام الأساسي مؤخرا من أجل فتح الباب أمام الترشح لإنتخابات مجلس إدارة الجبلاية يوم 31 يناير النقبل وفقا لتعليمات الفيفا.

وسلط "صدى البلد"، الضوء على 6 قرارات تم اتخاذها من جانب اللجنة الثلاثية خلال الساعات الماضية فور توليها المهمة.

استمرار جمال محمد علي في رئاسة بعثة الشباب
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة صباح الأحد المقبل.

من جهته طمأن المهندس مجاهد أعضاء البعثة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تقم في موعدها اليوم بسبب نقص عدد لاعبي المنتخب الوطني.

المطالبة بإعادة مباراة مصر وتونس 
قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض إقامتها أمس وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

في الوقت نفسه أرسل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد احتجاجا مماثلا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبا إعادة المباراة للأسباب نفسها.

تشكيل روابط الأندية فى يناير 
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

وأضاف مجاهد أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.

توجيه الشكر إلى مازن مرزوق 
وجهت اللجنة الشكر للجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل، في حين جاء القرار الثالث بتوجيه الدعوة لأندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

إعادة منتخب الشباب من تونس
بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فتح تحقيق فى أزمة منتخب الشباب
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

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