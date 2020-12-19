لماذا تعرضت الممرضة الأمريكية للإغماء بعد تلقيها لقاح كورونا.. طبيب يكشف

قال الدكتور علي فطوم الباحث في علوم اللقاحات، إن ممرضة امريكية حصلت على لقاح كورونا في أمريكا ثم تعرضت لحالة من الإغماء بعد فترة من تلقيها لها، وسبب ذلك "عرضي" ، وقد يكون بسبب معاناتها من تاريخ مَرَضِي.





وأضاف على فطوم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل شخص لديه خلفية صحية مختلفة عن الآخر، وهذا ما حدث مع الممرضة الأمريكية ".





وأوضح علي فطوم، أن: " ما حدث مع الممرضة الأمريكية ، لا يؤكد ان هناك مشكلة مع لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر ، ولقاح فايزر أثبت أمانه وفعاليته ، كذلك الأمر مع لقاح موديرنا ".





واكمل علي فطوم:" بالنسبة لقضية السلامة، اللقاحات المتوفرة بشكل كبير ، هما فايزر وموديرنا، والخطورة منخفضة وقريبة من الصفر".





ولفت علي فطوم إلى ان: "الشخص السليم والذي لا يعاني من أي خلفية صحية لن يعاني من أي شيء فور الحصول على اللقاح "، مضيفا:" لا فارق بين لقاحي فايزر وموديرنا من حيث المبدأ ، لان كلاهما يعتمدان على نفس التقنية المرتبطة بالمادة الوراثية للفيروس، و أسعار لقاحي فايزر وموديرنا بين 20 و 30 دولارا".



