طريقة تحضير حمص الشام

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛طريقة عمل حمص الشام.





أولًا: مقادير

¼ كيلو جرام من حمص الشام

3 حبات من الطماطم المضروبة بالخلاط أو 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

1 حبة بصل مبشورة وناعمة

5 فصوص من الثوم المفروم

1 ملعقة شطة

1 ملعقة ملح

1 ملعقة كمون

عصير ليمون





ثانيًا: طريقة عمل حمص الشام:

1- أول ما يجب أن تقومي به سيدتي هو أن تنقعي حمص الشام لمدة تتراوح ما بين 6 ساعات و 8 ساعات، بحيث تكون أقصي مدة للنقع هي 8 ساعات حتى لا يكون صعب في السواء.





2- بعد الانتهاء من النقع ستلاحظين أن حمص الشام قد تضاعف حجمه.





3- بعد أن تقومي بتصفية الحمص، قومي بوضعه في الماء مع مقدار البصل المبشور ومقدار الثوم المفروم واتركي المزيج علي النار حتى يغلي.





4- بعد أن يقترب حمص الشام من السواء، قومي بوضع مقدار الطماطم المضروبة أو الصلصة، بالإضافة إلي مقادير الشطة والملح والكمون (حسب الرغبة) مع ملاحظة ضرورة عدم وضع الشطة أو الملح أو الكمون قبل ذلك حتى لا يعيق ذلك عملية النضج.





5- الآن اتركي الحمص حتى ينضج بشكل كامل ومن ثم قومي برفع الحمص من علي النار وصبيه في الأكواب المعدة لذلك وأضيفي له عصير الليمون.





6- يجب أن يقدم حمص الشام ويشرب وهو ساخن للحصول علي الطعم والفائدة المطلوبين، وبألف هنا.



