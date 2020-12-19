أول تعليق من هاني شاكر على ديتو يابخته مع أحمد سعد

علق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الدويتو الغنائي الاخير الذي جمعه بالفنان أحمد سعد قائلًا : " عندما شاركت الفنان أحمد سعد في الدويتو الجديد كنت بفكر في عمل حالة جديدة بالنسبة ليا ".
وحول كواليس قبوله العمل قال : " لما أحمد بعتلي الاغنية في البداية كانت عجباني جدًا بس الصراحة كنت بقدم رجل وبأخر التانية ".
وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":قائلًا :" في النهاية إتفقنا أني هروح أجرب صوتي في الاستوديو في البداية إتفقنا تكون " دويتو " وقلتله وقتها ياأحمد مش هينفع لان طبقة صوتك عالية عليا أنت طبقة صوت مختلفة فخلينا نجرب الاول ونشوف هيربكوا على بعض ولالا ؟" .
وأكمل :" فعلًا رحنا وقعدت أبص على الفنان أحمد سعد واقلده بطريقته لان طريقتي في الغناء الناعمة مش هتنفع .. وأنا حاولت أكون بقلده مش العكس وهو من الناس الي أنا بحبها جدًا على المستوى الشخصي والفني وهو فنان رائع "
مش شدد على أن أكثر الصعوبات التي واجهته هي إختلاف طبقة الصوت قائلا: " في النهاية الاغنية كانت حلوة وجميلة وواصلة للشباب ".
كان المطرب هاني شاكر الجمهور والفنان أحمد سعد قد قاما بتقديم دويتو غنائي بينهما بعنوان: “يا بخته” إنتاج مزيكا، وهما من جيلين مختلفين تمامًا في الغناء، فهاني شاكر من جيل الكبار في فترة السبيعنيات تقريبا، وكانت انطلاقته الفنية في نفس فترة وجود العندليب الفنان عبد الحليم حافظ.