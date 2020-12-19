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توك شو

أول تعليق من هاني شاكر على ديتو يابخته مع أحمد سعد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:39 م
احمد سعد وهاني شاكر
احمد سعد وهاني شاكر
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محمد حليم قنديل
علق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الدويتو  الغنائي الاخير الذي جمعه بالفنان أحمد سعد قائلًا : " عندما  شاركت الفنان أحمد سعد في الدويتو الجديد  كنت بفكر   في عمل حالة جديدة بالنسبة ليا ".

وحول كواليس قبوله العمل قال : " لما أحمد بعتلي الاغنية في البداية  كانت عجباني جدًا بس الصراحة كنت بقدم رجل وبأخر التانية ".

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":قائلًا :" في النهاية  إتفقنا  أني هروح أجرب صوتي في الاستوديو في البداية إتفقنا تكون " دويتو " وقلتله وقتها ياأحمد مش هينفع لان طبقة صوتك عالية عليا أنت طبقة صوت مختلفة فخلينا نجرب الاول ونشوف هيربكوا على بعض  ولالا ؟" .


وأكمل :" فعلًا رحنا  وقعدت أبص على  الفنان  أحمد سعد واقلده بطريقته  لان طريقتي في الغناء الناعمة مش هتنفع .. وأنا حاولت أكون   بقلده  مش العكس وهو من الناس الي أنا بحبها جدًا على المستوى الشخصي  والفني  وهو فنان رائع  "
مش شدد على أن  أكثر الصعوبات التي واجهته هي إختلاف طبقة الصوت قائلا: " في النهاية الاغنية كانت حلوة وجميلة وواصلة للشباب  ".
 

كان  المطرب هاني شاكر الجمهور والفنان أحمد سعد قد قاما  بتقديم دويتو غنائي بينهما بعنوان: “يا بخته” إنتاج مزيكا، وهما من جيلين مختلفين تمامًا في الغناء، فهاني شاكر من جيل الكبار في فترة السبيعنيات تقريبا، وكانت انطلاقته الفنية في نفس فترة وجود العندليب الفنان عبد الحليم حافظ.
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