تقارير: قاسم سليماني أمر بقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح

ذكرت تقارير إعلامية أن قاسم سليماني الزعيم السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، هو من أمر مباشرة باغتيال الرئيس المني الراحل علي عبد الله صالح عام 2017.





ونقلت وسائل إعلام يمنية عن الكاتب الإيراني المقيم بنيويورك الدكتور أراش عزيزي مؤلف كتاب "قائد الظل.. سليماني والولايات المتحدة وطموحات إيران العالمية" قوله إن مصادر مطلعة من فيلق القدس معنية بالسياسة الإيرانية تجاه اليمن، ومصدر آخر بقيادة الحوثيين، أخبروه أن قاسم سليماني هو من أصدر أمر قتل علي عبد الله صالح ووافق عليه الحوثيون.





وعن دور النظام الإيراني في صناعة قرار الحوثيين، قال عزيزي "على الرغم من وجود عدد متزايد من الإيرانيين الذين تم إرسالهم إلى اليمن لكن مشاركة طهران لا تضاهي مستوى مشاركتها مع حزب الله، الذي أسسته إيران وتديره فعليا لسنوات عديدة ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الحرس الثوري الإيراني"، وفقا لوكالة "خبر" اليمنية.





وقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في يناير الماضي في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، في خطوة زادت من توتر العلاقات بين واشنطن وطهران.



